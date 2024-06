Mandic, chiusura subintensiva respiratoria: appello di Uildm e Ledha

La chiusura dell'unità subintensiva respiratoria all'ospedale Mandic di Merate continua a far discutere e preoccupare. Dopo l'interrogazione del senatore lecchese Tino Magni, quella del consigliere regionale Gian Mario Fragomeli e la lettera che i sindaci meratesi e casatesi hanno inviato all'Asst di Lecco, ora arriva anche l'appello delle sezioni nazionali di Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) e Ledha (Lega per i diritti delle persone con disabilità).

Mandic, chiusura subintensiva respiratoria: arriva l'appello di Uildm

"La sospensione di tale servizio che opera in funzione delle acuzie respiratorie in soggetti affetti da distrofia di Duchenne mette in grave difficoltà la vita e il futuro di centinaia di pazienti e famiglie".

Così Alessandro Manfredi, presidente nazionale di Ledha, e Marco Rasconi, presidente nazionale di Uildm, motivano lo sconforto seguito alla sospensione dell'attività della semintensiva pneumologica al Mandic. Di seguito il testo integrale della lettera inviata alla direzione dell'Asst e dell'Inrca.

Alla cortese attenzione di

Dott.ssa Maria Colombo Direttrice Generale INRCA

e per conoscenza

Dott. Marco Trivelli Direttore generale ASST Lecco

Dott.ssa Alessandra Grappiolo Direttore Sanitario ASST Lecco

Dott. Daniele Colombo Direttore S.C. Pneumologia/UTIR

Oggetto: Sospensione attività Reparto Semintensiva Respiratoria Ospedale Mandic, Merate

I sottoscritti Marco Rasconi, Presidente nazionale dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, e Alessandro Manfredi, Presidente della Lega per i diritti delle persone con disabilità, apprendono che l’attività del servizio del Reparto Semintensiva Respiratoria dell’Ospedale Mandic di Merate è stata sospesa.

La sospensione di tale servizio che opera in funzione delle acuzie respiratorie in soggetti affetti da distrofia di Duchenne mette in grave difficoltà la vita e il futuro di centinaia di pazienti e famiglie. Data la natura fondamentale che questo servizio ricopre per la nostra comunità di pazienti neuromuscolari e per le loro famiglie, siamo a chiedere un incontro volto a:

• capire le tempistiche di riapertura del servizio;

• conoscere le tematiche emergenziali che hanno portato alla sospensione del servizio;

• discutere le modalità con cui sono state affrontate le situazioni che nel breve.

In attesa di un vostro gentile riscontro, salutiamo cordialmente.

Marco Rasconi, presidente nazionale Uildm

Alessandro Manfredi, presidente nazionale Ledha