Imbersago: il traghetto tornerà a solcare l'Adda

Pronti a solcare nuovamente l’Adda. Il traghetto di Imbersago, dopo oltre un anno, ha trovato finalmente il suo nuovo Caronte.

La cooperativa Paso, ormai da mesi in trattativa con il Comune per ottenere in affidamento la gestione del natante, ha infatti recentemente protocollato la propria proposta che andrà ora discussa con l’Amministrazione comunale di Imbersago.

Il traghetto di Imbersago riparte

Una grande soddisfazione per il sindaco uscente Fabio Vergani, che ha pregustato la possibilità di infondere un nuovo slancio al turismo in zona Adda con l’arrivo della bella stagione. «E’ una notizia positiva, bisogna sedersi al tavolo e valutare bene le tempistiche e le proposte, però finalmente siamo pronti a rimettere in moto il traghetto», ha affermato il primo cittadino.

Con tutta probabilità, l’ingresso della cooperativa consentirà in primis una ripartenza del cicloturismo con l’avvio del polo di noleggio bici elettriche. «Il traghetto fermo è stato un problema grande, ma non di facile soluzione», ha puntualizzato Vergani, che per mesi ha portato avanti trattative con diversi interlocutori al fine di riattivare un caratteristico servizio del paese.

«L’idea è quella di realizzare una struttura ricettiva che andrà a tutto tondo e che comprenderà un chioschetto dove Paso potrà vendere i prodotti realizzati dalla cooperativa stessa e anche un piccolo punto ristoro dove i turisti potranno sedersi e consumare un aperitivo lungo l’Adda», ha continuato il sindaco.

Saranno proprio questi i servizi che dovrebbero ripartire nel breve periodo, mentre occorrerà un arco di tempo leggermente più lungo per poter rivedere in moto il traghetto leonardesco. Compito di Paso sarà nel frattempo quello di formare un nuovo barcaiolo che possa consentire al natante di prendere nuovamente il largo. Infatti, il possesso della patente nautica è un requisito fondamentale per poter traghettare l’imbarcazione. Al contrario, l’arrivo della bella stagione potrebbe comunque favorire la fruizione del noleggio biciclette, il servizio che ha più ingolosito la coop Paso, che già ha ricoperto simili esperienze nell’ambito del Meratese.

«Dovremmo partire proprio dal ristoro e dal noleggio bici. Sarà un progetto importante che ci consentirà di riportare la gente all’interno del nostro ambito ricettivo», ha concluso l’attuale sindaco.