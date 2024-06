I sacerdoti ordinati nel 1964 riuniti in preghiera, tra loro anche l'ex prevosto di Lecco

Un momento di preghiera per celebrare il 60° anniversario dei sacerdoti della diocesi di Milano ordinati dal cardinale Giovanni Colombo nel 1964. Si è svolto giovedì mattina al santuario della Madonna del Bosco di Imbersago, alla presenza di diversi preti anziani della nostra zona e di diversi fedeli che hanno voluto prendere parte alla celebrazione presieduta da monsignor Erminio De Scalzi.

Gradito ritorno nel territorio lecchese per l’ex prevosto di Lecco monsignor Roberto Busti, particolarmente toccato dall’affetto ricevuto don Mario Colombini, ex parroco di Garlate e per molti anni a Paderno d’Adda.

I sacerdoti del '64 in preghiera alla Madonna del Bosco

«Ringraziamo Dio per tutti questi anni di sacerdozio - ha affermato monsignor De Scalzi durante l’omelia - Certamente ora vediamo chiese sempre più vuote, ma non spaventiamoci, Gesù è sempre alla guida della barca del Cristianesimo. Oggi dobbiamo ricordare tutte le persone che ci hanno accompagnato al sacerdozio, tutti i fedeli che abbiamo incontrato nelle nostre parrocchie: essere preti significa aver accettato una profonda umanità, facendoci fiorire in una grande spiritualità ed entrando nelle vite che Dio ci ha affidato. Non basta far parte della schiera clericale, ma tenere alto il senso della vita, scegliendo quella spirituale, e testimoniandola».

Mario Stojanovic