Luoghi del Cuore Fai: traghetto di Imbersago primo in classifica in tutta Italia

Un successo a dir poco straordinario, una mobilitazione popolare che ha coinvolto tutta la provincia di Lecco, ma non solo. Il traghetto di Imbersago nella serata di ieri, domenica 10 novembre 2024, ha raggiunto la prima posizione della classifica provvisoria dei Luoghi del cuore del Fai, mettendosi alle spalle per ora la Fontana Antica di Gallipoli e la Scuola militare e la Chiesa della Nunziatella di Napoli che avevano guidato la graduatoria nelle prime settimane del concorso.

Nel fine settimana appena trascorso l'imbarcazione progettata da Leonardo Da Vinci aveva accumulato sempre più punti, sfiorando i 10mila voti e poi superandoli in serata, raggiungendo il primo posto provvisorio della classifica.

Un risultato sperato solo una decina di giorni fa, quando Amministrazione comunale e Pro Loco di Imbersago ufficializzarono la candidatura al concorso del Fai con l'obiettivo di arrivare nelle prime venti posizioni al termine della votazione e ottenere così fondi in denaro da investire proprio nella valorizzazione del traghetto.

Le votazioni, ricordiamo, rimarranno aperte fino ad aprile 2025.

Per esprimere il proprio voto al traghetto di Leonardo basta andare sul sito del Fondo Ambiente Italiano e cercare, tra i Luoghi del cuore candidati, la foto dell'imbarcazione che collega Imbersago e Villa d'Adda via fiume (QUI il link diretto). Importante: una volta espresso il voto si riceve una mail, occorre a quel punto confermarlo, altrimenti non viene conteggiato.

Per coloro che non avessero un indirizzo e-mail o non riuscissero a votare digitalmente, è possibile trovare i moduli al Panificio Mandelli e al negozio La Chiocciola di Riva Alberta, a Imbersago.

Della vicenda del traghetto, nei giorni scorsi, ha parlato anche il telegiornale lombardo dell'emittente Telecity Netweek, dello stesso gruppo editoriale del nostro sito web e del Giornale di Merate (il servizio, con video girati da Paolo Brambilla, è al minuto 11.40 del video che trovate qui sotto).

Questa la storia del traghetto di Imbersago pubblicata sul sito del Fai nell'ambito della candidatura.

Il Traghetto sull’Adda, simbolo di Imbersago, per secoli è stato mezzo di trasporto e tramite tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia fino alla fine del XVIII secolo. Molto probabilmente fu ideato o perfezionato da Leonardo da Vinci, che ne studiò a lungo il progetto tra il 1506 e il 1507, durante il suo soggiorno a Vaprio d'Adda. Il disegno che ne risultò, datato 1513, è stato incluso nel Codice Windsor e viene conservato nell'omonimo castello in Inghilterra. Tra le due sponde del fiume è stato teso un cavo d'acciaio, a cui è affrancato il traghetto, il quale trae il movimento dalla corrente del fiume, rendendo inutile l'uso di un motore. Con questa modalità si trasportano persone e veicoli in pochi minuti da una sponda all’altra. Per secoli, il Traghetto è stato un importantissimo mezzo di trasporto fluviale per portare merci e oggetti di ogni tipo. Ancora oggi è in funzione ed è possibile visitarlo, salirci e attraversare il fiume Adda in un ambiente naturalistico di straordinaria bellezza. Da un punto di vista storico, la data del disegno leonardesco coincide con l’avvio della gestione del porto di Imbersago, con tutti i diritti connessi, da parte della famiglia Landriani, che proprio a fine ottobre 1512 aveva ottenuto da Gian Angelo e Michele Airoldi un fabbricato sul molo in loco antique sedis portui ibidem existenti, per ripristinare la conduzione di persone e merci da una riva all'altra del fiume. Ottenuto il diritto di traghettare da una sponda all'altra dell'Adda e di riscuoterne il relativo pedaggio, la famiglia Landriani lo detiene per tutto il XVI secolo e parte del XVII secolo, affittandolo a vari impresari del luogo, tra cui Gian Pietro Crotti nel 1619 e la famiglia Riva dal 1649. In seguito al matrimonio tra Maria Landriani (1641 – 1701) e Alberico Barbiano di Belgiojoso (1631 – 1693), la gestione del porto e del relativo traghetto viene assunta da quest’ultima famiglia e quindi, per successione, viene trasmessa prima ai Simonetta e poi ai Castelbarco, divenendo in seguito proprietà comunale. Il traghetto di Imbersago è l’unico esemplare di questo genere tuttora funzionante al mondo.