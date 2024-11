Il Traghetto di Imbersago resta saldamente al comando della classifica dei Luoghi del Cuore Fai, ma per assicurarsi la vittoria (e di conseguenza i contributi messi a disposizione dal Fondo per l'Ambiente Italiano e Banca Intesa) servono ancora tanti voti.

Il Traghetto di Imbersago resta primo, ma per vincere servono ancora voti

Dopo l'exploit degli scorsi giorni che aveva portato il traghetto leonardesco a raggiungere rapidamente la vetta della classifica, detenuta in questo momento alla luce dei 13.331 voti raccolti (circa 2.500 in più rispetto al secondo bene classificato, la Fontana Antica di Gallipoli), nelle ultime ore la scalata è rallentata.

L'importante mobilitazione popolare che ha coinvolto il Meratese, la Bergamasca, ma non solo, deve continuare: le votazioni, ricordiamo, rimarranno aperte fino ad aprile 2025.

L'appello dell'Amministrazione imbersaghese

Un risultato sperato solo un paio di settimane fa, quando Amministrazione comunale e Pro Loco di Imbersago ufficializzarono la candidatura al concorso del Fai con l'obiettivo di arrivare nelle prime venti posizioni al termine della votazione e ottenere così fondi in denaro da investire proprio nella valorizzazione del traghetto.

Come votare? E' semplicissimo

Per esprimere il proprio voto al traghetto di Leonardo basta andare sul sito del Fondo Ambiente Italiano e cercare, tra i Luoghi del cuore candidati, la foto dell'imbarcazione che collega Imbersago e Villa d'Adda via fiume (QUI il link diretto). Importante: una volta espresso il voto si riceve una mail, occorre a quel punto confermarlo, altrimenti non viene conteggiato.

Per coloro che non avessero un indirizzo e-mail o non riuscissero a votare digitalmente, è possibile trovare i moduli al Panificio Mandelli e al negozio La Chiocciola di Riva Alberta, a Imbersago.

Il servizio del tg di Telecity

Della vicenda del traghetto, nei giorni scorsi, ha parlato anche il telegiornale lombardo dell'emittente Telecity Netweek, dello stesso gruppo editoriale del nostro sito web e del Giornale di Merate (il servizio, con video girati da Paolo Brambilla, è al minuto 11.40 del video che trovate qui sotto).