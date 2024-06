Scivola nell'Adda al porto: soccorsi al lavoro per salvare una donna. Sono stati veri e propri attimi di paura quelli vissuti nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 7 giugno 2024, al porto di Imbersago per le sorti di una donna caduta nell'Adda per cause ancora da accertare.

Scivola nell'Adda: mobilitazione per salvare una donna

Stando a una prima e sommaria ricostruzione dell'accaduto la donna, di 60 anni circa, sarebbe caduta in acqua all'altezza del Traghetto di Leonardo e trascinata via dalla corrente poco dopo le 13.30. Proprio in quel momento, lungo l'alzaia che dal porto di Imbersago si snoda verso Paderno d'Adda era di passaggio Gianluca Calì, Carabiniere della Radiomobile di Merate che, mentre faceva jogging ha notato la donna e si è subito gettato in acqua nel tentativo di salvarla. Accortosi che la corrente era troppo forte, il militare è uscito dall'acqua e insieme a Matteo, vigile del fuoco di Merate attirato sul posto dalle urla dei passanti, e a Federico, giovane di passaggio, hanno raggiunto la donna utilizzando una barca portandola in salvo a riva, lungo l'alzaia.

Nel mentre, negli stessi attimi concitati, alcuni passanti hanno allertato i soccorso che si sono precipitati sul posto con un ingente spiegamento di uomini e mezze: sulle due sponde dell'Adda si sono portate le ambulanze dei Volontari di Cornate, del Soccorso Cisanese e della Croce Bianca, un'automedica, i Vigili del Fuoco con la squadra SAF e due elicotteri, il Drago dei Vigili del Fuoco e l'elisoccorso di Areu.

A destare il panico, in un primo momento, sarebbe stata anche la presunta notizia del coinvolgimento di una seconda persona, nella fattispecie di un bambino che sarebbe caduto anch'esso in acqua. Ipotesi per fortuna poi scartata dai soccorritori.

La donna, estratta dal fiume, sarebbe in stato di shock e, subito, è stata caricata a bordo di un'ambulanza infreddolita ma cosciente prima di essere trasportata, in codice giallo, all'ospedale per gli accertamenti del caso. La dinamica dei fatti, è ora al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Merate cui spetterà il compito di far luce sull'accaduto.