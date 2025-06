Durante la cerimonia in suo onore, celebrata martedì nella casa di famiglia a Valgreghentino, tutti lo hanno detto con emozione e fermezza: «Il corpo di Marco non c’è più, ma lui resta». Resta nei sorrisi, nelle gioie quotidiane, negli abbracci, nei gesti semplici e spontanei. Resta, soprattutto, nell’idea di un mondo che può essere reso migliore, giorno dopo giorno.

"Il nostro Padella": raccolta fondi in memoria di Marco Panzeri

Un’intenzione che oggi prende forma concreta attraverso la raccolta fondi lanciata dai familiari e dagli amici di Marco Panzeri, il 33enne di Valgreghentino scomparso tragicamente domenica 15 giugno 2025 nei boschi di Crandola Valsassina, dove era andato a cercar funghi insieme al papà.

"Il nostro caro amico Padella (Marco Panzeri) ci ha lasciati: un destino crudele, mentre faceva una delle cose che amava di più", si legge nel testo pubblicato sulla piattaforma GoFundMe, dove è attiva la raccolta.

Marco era conosciuto e amato da molti: spirito libero, grande viaggiatore, anima bella. Il suo ricordo è oggi motore di un’iniziativa dal forte valore simbolico e sociale. "Il contributo che raccoglieremo – si legge ancora nel messaggio – andrà a supportare progetti sociali per le associazioni e le realtà del territorio. Andremo a specificare il dettaglio dei progetti una volta conclusa la raccolta."

Una memoria che si trasforma in impegno, per continuare a far vivere – nei fatti – ciò che Marco è stato: un ragazzo capace di lasciare un segno profondo in chiunque lo abbia conosciuto.

Per contribuire alla raccolta fondi è possibile cliccare qui