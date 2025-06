Tragedia in Valle: nel primo pomeriggio di oggi, domenica 15 giugno 2025, si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di un escursionista che non aveva fatto rientro da un’uscita nella zona montana del comune di Crandola Valsassina.

La vittima è Marco Panzeri, 33 anni, residente a Valgreghentino. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, il giovane era uscito con il padre per cercare funghi. I due si erano separati lungo il percorso e, non vedendolo rientrare al punto di ritrovo concordato, il genitore ha lanciato l’allarme.

Marco era un volto noto a Valgreghentino, così come l’intera famiglia Panzeri, da sempre attiva nel sociale. La sorella Francesca è consigliere comunale. Marco conosceva bene la zona: in passato aveva frequentato il CFPA di Casargo. Dopo un periodo all’estero, da un paio d’anni era tornato in paese e lavorava alla Coop Il Grigio di Calolziocorte.

Crandola: è Marco Panzeri il 33enne trovato morto. Era andato a funghi col papà

L’allarme è scattato poco dopo mezzogiorno, quando i Vigili del Fuoco sono stati attivati per la segnalazione di una persona scomparsa. Il Comando provinciale di Lecco ha immediatamente inviato sul posto una squadra di specialisti SAF (Speleo Alpino Fluviale), supportata dal Reparto Volo Lombardia con l’elicottero Drago 150 e dal personale dell’Ufficio IMSI Catcher della Direzione Regionale Lombardia.

Proprio grazie alla tecnologia di localizzazione IMSI Catcher, che consente di rilevare l’ultima posizione nota del telefono cellulare, è stato possibile restringere rapidamente l’area delle ricerche. Il velivolo Drago 150, dotato di strumentazione avanzata per la triangolazione del segnale, ha raggiunto la zona individuata e, in pochi minuti, ha permesso di localizzare il dispositivo del disperso.

Due aerosoccorritori sono stati calati tramite verricello nel punto segnalato, dove hanno fatto la tragica scoperta: il 33enne era ormai privo di vita. Le cause del decesso non sono ancora note e saranno oggetto di ulteriori accertamenti.

L’intera operazione si è svolta in stretta sinergia con il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Le delicate operazioni di recupero del corpo si sono concluse nel tardo pomeriggio. La salma, in collaborazione con il personale del CNSAS, è stata verricellata a bordo dell’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco e affidata alle autorità.