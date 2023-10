Apericena solidale per l'Hospice il Nespolo: iscrizioni ancora aperte

Scade domani, domenica 8 ottobre 2023, la possibilità per prenotare l’apericena all’insegna dell’arte e della storia, l’evento benefico a favore dell’Associazione Fabio Sassi. Si tratta di una proposta assolutamente da non perdere quella programmata per sabato 14 ottobre, con inizio alle ore 19, al Castello di Cernusco in via Puecher 1. Sì perché durante la serata sarà possibile ammirare l’esposizione di quadri di diversi artisti locali come Beppe Corna, Donato Frisia, Alex Fumagalli, Giuliana Lucchini, Gaetano Orazio, Diego Palasgo, Giusto Pilan, Dolores Previtali, Piermario Sala e Francesca Sisti. Accanto a queste opere vi saranno poi alcuni interessanti manufatti africani. Il tutto messo a disposizione con grande generosità da artisti e collezionisti locali proprio perché il ricavato sarà devoluto al sostegno delle attività dell’Hospice di Airuno.

Apericena solidale per l'Hospice il Nespolo: iscrizioni fino a domenica

L’evento si svolgerà all’interno della cornice suggestiva del Castello di Cernusco, dove le persone che aderiranno all’invito potranno partecipare a un ricco apericena, ammirare le opere d’arte e visitare questa bellissima dimora. Una visita guidata di sicuro interesse perché le origini del Castello di Cernusco risalgono all’XI secolo: una splendida location fortificata oggetto di ricostruzioni e aggiunte poi diventata residenza dei signorotti che dominavano il luogo come le importanti famiglie Petroni, Castelli e Cernuschi. Il castello, persa la sua funzione strategica, divenne di proprietà del conte Lurani Cernuschi e quindi dell’attuale proprietà che ha affrontato forse la sfida più grande, cioè riportare l’antica struttura – vincolata dalla Sovrintendenza dei Beni Culturali - agli antichi splendori con un fine e accurato restauro mantenendo la tipologia costruttiva e restando fedele all’impianto originale.

Apericena, visita al Castello e mostra d’arte richiedono una quota di partecipazione di soli 55 euro con prenotazione obbligatoria entro domenica 8 ottobre. Le persone interessante posso chiedere ulteriori informazioni e prenotarsi a Marisa (cell3339084258) e Giuliana (tel 039.

Come anticipato, il ricavato della serata sarà devoluto alla Fabio Sassi, guidata dal presidente Daniele Lorezet (nella foto di copertina) , che, come è noto, è una straordinaria associazione che da oltre trent’anni si occupa di cure palliative, di sostegno ai malati con prognosi infausta e di supporto alle loro famiglie. Una realtà molto radicata in Brianza che ha costruito e gestisce Il Nespolo di Airuno che nel corso di oltre vent’anni ha accompagnato circa 5.000 ospiti e i loro famigliari nel difficile viaggio attraverso la malattia e verso il termine della vita, favorendo così la solidarietà sociale.