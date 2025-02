Technoprobe in campo per i dipendenti: la metà della retta dell'asilo la paga l'azienda

Ai dipendenti della Technoprobe di Cernusco Lombardone, la metà della retta dell'asilo la paga l'azienda. In questi giorni si aprono le iscrizioni all’anno scolastico 2025/2026 e Technoprobe ha appena firmato una convenzione che consentirà ai propri dipendenti di mandare i propri figli in età da asilo nido in una delle 14 strutture sul territorio, gestite della Cooperativa Sociale Cometa, con una quota della retta pagata dall’azienda.

"Abbiamo deciso di pagare il 50% della retta per il tempo pieno e il 30% della retta per il part time di tutti i figli di nostri dipendenti che vorranno usufruire di uno degli asili nido della Cooperativa Sociale Cometa, un’eccellenza sul territorio. Lo abbiamo fatto per dare un supporto concreto a famiglie con figli in età prescolare e cercare di aiutarle nella gestione delle logistiche familiari. Questa iniziativa rientra in un più ampio piano di welfare che Technoprobe offre ai propri dipendenti. È più che mai importante in questo periodo far sentire ai propri lavoratori la vicinanza dell’azienda e un aiuto pratico alle esigenze delle loro famiglie.” ha detto Roberto Crippa, Vice Presidente di Technoprobe.

La Cooperativa Sociale Cometa è attiva sul territorio dal 1997 e conta molteplici asili nido distribuiti tra le province di Lecco, Monza e Brianza e Bergamo.