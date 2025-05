Volano missili e dazi: il nuovo cielo sopra l'Europa, incontro con Costruiamo il Futuro

Scenari globali, ma al tempo stesso conseguenze sulla vita di ogni persona e sull’evoluzione di ogni territorio. L’Europa è sempre più in fermento: da una parte la guerra che continua a infuriare, dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia del 24 febbraio 2022; dall’altra, le misure protezionistiche lanciate al di là dell’Atlantico (i controversi dazi) che rischiano di avere un effetto dirompente sulle economie che puntano sull’export. E in mezzo pure l’elezione del primo papa statunitense della storia, già inviso alla maggior parte dei «trumpiani»...

La Fondazione Costruiamo il Futuro organizza per le ore 21 di giovedì 15 maggio, al cineteatro San Luigi di via Lecco a Cernusco Lombardone, «Volano missili e dazi - Il nuovo cielo sopra l’Europa», un incontro aperto al pubblico per offrire nuovi spunti di riflessione e suggestioni.

Durante la serata, che sarà introdotta come sempre dal presidente della Fondazione Maurizio Lupi, interverranno Monica Maggioni, cernuschese di nascita, direttrice editoriale per l’offerta informativa Rai e autrice di The Presidents; Massimo Gaggi, editorialista del Corriere della Sera; Marco Imarisio, inviato del Corriere della Sera; Marco Bardazzi, co-founder e chairman di «Bea – Be a Media Company».

Il confronto si preannuncia interessante e i temi trattati sicuramente di grande attualità: la cittadinanza è invitata a partecipare e l’ingresso è libero.