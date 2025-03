Un grave incidente si è verificato questa mattina, lunedì 3 marzo 2025, lungo la strada tra Cernusco Lombardone e Montevecchia. A scontrarsi sono stati una moto e un furgone adibito al trasporto di alimenti, con conseguenze molto serie per il centauro.

Grave incidente a Cernusco: motociclista in condizioni serie

L'impatto si sarebbe verificato intorno alle 7.30, nel momento in cui il furgone si stava immettendo sulla SP54 da via Galilei. Il motociclista, un uomo di 56 anni, non è riuscito a evitare il mezzo e si è schiantato contro la fiancata del veicolo.

La gravità della situazione ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi: la centrale operativa di Areu ha inviato sul posto due ambulanze e un'automedica, mentre un elisoccorso è decollato da Milano per prestare assistenza.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i Carabinieri della Compagnia e i Vigili del Fuoco di Merate, impegnati nei rilievi necessari per chiarire la dinamica dello scontro.

Il luogo dell'incidente