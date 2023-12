2023 in pillole, le notizie più lette di quest'anno

Il 2023 volge al termine e anche quest'anno ripercorriamo le cronache degli ultimi dodici mesi: ecco quindi un 2023 in pollole con le notizie più lette di quest'anno su Primalecco.

Decimo posto: Moto in contromano sulla Statale 36

Ennesimo pericolosissimo episodio sulla Super: nel primo pomeriggio domenica 9 aprile 2023 è stata avvistata una moto in contromano sulla Statale 36. La moto è stata notata da più automobilisti all'altezza di Mandello mentre si dirigeva in contromano in direzione sud, verso Lecco. Subito sono stata allertate le forze dell'ordine mentre la centrale operativa di Anas ha provveduto ad allertare gli automobilisti in transito attraverso i cartelli a messaggio variabile. Come detto si tratta dell'ennesimo incredibile episodio avvenuto in 36, anche se per la verità è accaduto più sovente che a imboccare l'arteria contromano siano state delle automobili. Quasi esattamente un anno fa però un automobilista era riuscito a immortalare un motorino che percorreva la rampa delle 36 a Sala al Barro.

Nono posto: A Dervio il primo parco avventura sull'acqua in Italia

A maggio hanno preso il via gli interventi per realizzare il parco avventura sull’acqua “Ninja park” che ha animato l’estate lariana. Ne esistono solo 12 al mondo e quello di Dervio è stato il primo realizzato in Italia.

Notizie più lette, ottavo posto: La Lotteria Italia premia anche la Brianza

La Lotteria Italia premia anche la Brianza. Venerdì 6 gennaio, sono stati estratti i biglietti vincenti della lotteria: il primo premio, quello da cinque milioni di euro, è stato venduto a Bologna, ma anche in Brianza sono stati vinti tre premi di terza categoria, per 20mila euro ciascuno.

Settimo posto: Massi sulla carreggiata: toppo pericoloso riaprire, la strada resta chiusa

Tragedia sfiorata martedì 10 gennaio 2023 sull'arteria che che collega Calolziocorte a Torre de' Busi dove sono pipovuti dei massi. Fortunatamente nessun automobilista in transito è rimasto coinvolto ma le verifiche predisposte immediatamente dopo lo smottamen hanno dimostrato che il fronte roccioso dal quale si sono staccati i macgni è instabile.

Sesto posto: Chiuso definitivamente il McDonald’s sul Lungolago di Lecco IL VIDEO

E' suonato alle 15 di martedì 28 novembre 2023, il De Profundis per uno dei locali "iconici" della città, almeno per le giovani e giovanissime generazioni. Ha infatti chiuso definitivamente il McDonald’s sul Lungolago di Lecco che era stato inaugurato nel dicembre del 1996.

Notizie più lette, Quinto posto: Investita e uccisa dal treno: tragedia in stazione a Olgiate

Tragedia nella prima mattinata di venerdì 23 giugno 2023 a Olgiate Molgora dove una donna è stata investita e uccisa dal treno 2816 partito da Milano e diretto a Sondrio.

Quarto posto: Rubavano nei parcheggi dei supermercati di mezza Lombardia, un colpo anche all'Esselunga di Lecco

Incastrati tre malviventi, di origine sudamericana, che questa estate si sono divertiti a derubare nei parcheggi dei supermercati di mezza Lombardia, mentre le persone ignare facevano la spesa. Sono i responsabili anche di un furto perpetrato nel parcheggio dell'Esselunga di Lecco giovedì 17 agosto 2023, proprio poche ore prima dell'arresto.

Terzo posto: Tragedia in città, uomo rinvenuto senza vita

Tragedia in corso Martiri a Lecco il 30 ottobre. Un uomo di 63 anni è stato trovato morto all'interno di una palazzina che si trova a pochi passi dalla sede della Polizia stradale e dalla Caserma dei Carabinieri.

Secondo posto: Si accascia sul lungolago e picchia la testa sul porfido

Mobilitazione dei sanitari nella mattinata di lunedì 11 settembre 2023, sul lungolago di Lecco dove un uomo si è sentito male e dopo essersi accasciato a terra ha battuto la testa sul porfido. E' successo tutto una manciata di minuti dopo le 10.30 di stamattina. L'uomo, un 57enne assistito dalla Caritas di Lecco, è stato visto barcollare mentre camminava sul lungolago. Giunto all'altezza dell'Imbarcadero l'uomo si è accasciato a terra. Cadendo ha anche battuto il capo sul porfido che pavimenta il lungolago. Subito i passanti che hanno assistito alla scena hanno chiesto aiuto mettendo in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto la centrale operativa dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha dirottato un'ambulanza con a bordo il personale della Croce San Nicolò di Lecco. L'uomo, una volta stabilizzato, è stato trasferito all'ospedale Manzoni in codice giallo.

Primo posto: Valmadrera, in tantissimi all'ultimo saluto alla piccola Annapia

"Non siamo qui soltanto a vivere un momento di dolore: siamo qui a celebrare la speranza": con queste parole il parroco di Valmadrera, don Isidoro Crepaldi, ha aperto venerdì 25 agosto 2023, nella chiesa parrocchiale, la celebrazione funebre per dare l'ultimo saluto alla piccola Annapia, che si è spenta martedì a soli 13 anni, dopo una lunga malattia.