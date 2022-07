Rassegne eventi per bambini e famiglie: i prossimi appuntamenti

Ecco una carrellata di rassegne eventi per bambini e famiglie: tutti i prossimi appuntamenti in programma nella provincia di Lecco.

Rassegne eventi per bambini e famiglie

Il primo evento da segnare in calendario è un fuori programma della compagnia Il Cerchio Tondo. Si terrà stasera, giovedì 21 luglio 2022, a Osnago. Lo spettacolo che andrà in scena è "L'omino dei sogni". Le marionette, accompagnate dal violino ungherese, animeranno la vostra serata.

La leggenda della Grigna

Nell'ambito della rassegna di teatro di figura "La leggenda della Grigna", ovvero di marionette e burattini presentata lo scorso martedì 19 luglio 2022, ricordiamo i seguenti appuntamenti:

Venerdì 22 luglio alle 21 - Bellano

A Bellano andrà in scena "Le avventure di Pinocchio", all’imbarcadero (Piazza Tommaso Grossi). Uno spettacolo nato dal testo originale di Collodi, per immergerci attraverso il burattino in un mondo epico, pieno di sfumature, di colpi di scena, di incontri. Lo spettacolo è realizzato dalla compagnia Il Cerchio Tondo.

Lo stesso spettacolo sarà riproposto anche il 12 agosto, alle 21, in piazza IV Novembre a Primaluna.

Domenica 31 luglio alle 16/19 - Primaluna

Sempre a Primaluna si terrò "Un carico di giochi/gargit de joc" al parchetto cooperativa Le Grigne di via G.Galilei, 1.

Martedì 2 agosto alle 18 - Margno

La Compagnia Barbariccia metterà in scena "Storie di Arlecchino" al parcheggio viale Vittorio Veneto di Margno. I temi eterni e universali dell’amore, della fame, dell’affannarsi quotidiano vengono trattati con una vena umoristica e giocosa, unendo brani musicali a momenti in cui il gioco burattinesco prende il sopravvento. Al pubblico viene riservata una partecipazione attiva ed è un punto costante di riferimento nello sviluppo dello spettacolo. La rappresentazione è una sintesi di ritmi, balli e trovate comiche. Per la vivacità delle azioni, il linguaggio costruito con suoni e rumori, lo spettacolo è particolarmente adatto ad un pubblico composto anche dai più piccoli ed in situazioni di festa.

Martedì 2 agosto alle 21 - Cassina Valsassina

Il Cerchio Tondo allieterà la serata a Cassina Valsassina con "Albero delle storie". Spettacolo che unisce un gusto antico con un linguaggio moderno. Tema attuale, linguaggio adatto ad un pubblico di bambini; letture a vari livelli lo rendono godibile ad un pubblico di adulti.

I luoghi del Lago e dei Colli

Per la 23esima edizione del teatro dei burattini con la rassegna "I luoghi del Lago e dei Colli", ricordiamo i prossimi appuntamenti in provincia.

Giovedì 21 luglio alle 21 - Osnago

Stasera, giovedì 21 luglio 2022, a Osnago, nel cortile delle scuole elementari di via Giacomo Matteotti ci sarà lo spettacolo "Dente di latte" di Titiritainas - Equador. In caso di maltempo, tutto si svolgerà nello Spazio De Andrè.

Venerdì 5 agosto alle 21 - Oggiono

Ad Oggiono, invece, vi aspetta in Piazza Manzoni "Kabala Circus" di Ivan Giussani.

