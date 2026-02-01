Oggi la Fiamma Olimpica illumina Lecco: la città protagonista del viaggio verso Milano‑Cortina 2026

Una giornata di festa, sport e celebrazione con la staffetta della torcia olimpica e il villaggio olimpico in centro città. Tutte le informazioni

Oggi, 1° febbraio 2026, Lecco si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica, simbolo dei Giochi Invernali di Milano‑Cortina 2026. È una giornata di festa e di celebrazione per tutta la città: la Fiaccola, dopo aver attraversato la Valtellina e numerosi borghi sul Lago di Como, arriverà in serata nel capoluogo lecchese, portando con sé lo spirito olimpico e i valori di unità e sportività che caratterizzano ogni tappa del suo viaggio.

Il percorso della staffetta prevede il passaggio da Mandello del Lario e Abbadia Lariana tra le 17:30 e le 18:30 circa. Giunta in città, la torcia attraverserà le principali vie di Lecco, dal lungolago Battisti a Corso Martiri, passando per Via XI Febbraio, Corso Matteotti e Via Cavour, fino a raggiungere il cuore della città, Piazza Garibaldi, dove si terrà la cerimonia di accoglienza e accensione del braciere.

A portare la Fiamma saranno i tedofori scelti per la loro storia sportiva e il legame con il territorio: tra di loro figurano Lisa Guerrera, Severino Aondio e Marco Cariboni, simboli dello sport e della comunità lecchese. La loro partecipazione trasforma il passaggio della Fiaccola in un momento di orgoglio cittadino, che unisce atleti, cittadini e autorità in un unico abbraccio olimpico.

La giornata sarà accompagnata da un fitto programma di celebrazioni: il villaggio olimpico in centro città aprirà dalle 17:00, con attività, spettacoli e momenti di festa dedicati ai cittadini e ai turisti che vorranno assistere alla staffetta. Il Sindaco di Lecco ha invitato tutta la popolazione a partecipare, sottolineando come la Fiamma rappresenti non solo i Giochi, ma anche un simbolo di unità e di identità culturale.

Restrizioni e modifiche alla viabilità

Per garantire la massima sicurezza durante il passaggio della staffetta, sono stati adottati numerosi provvedimenti:

Divieti di transito

Piazza Garibaldi e via Nazario Sauro (tratto tra piazza Affari e piazza Garibaldi): divieto dalle 22:00 del 31 gennaio alle 22:00 del 1° febbraio .

Lungolario IV Novembre, Lungolario Cadorna, piazza Stoppani e Lungolario Battisti : divieto dalle 17:30 alle 19:00 del 1° febbraio .

Percorso dei tedofori: piazza Cermenati, Lungolario Isonzo, largo Europa, viale Costituzione, piazza Manzoni, corso Martiri della Libertà (tratto tra piazza Manzoni e via Amendola), via Amendola (tratto tra corso Martiri della Libertà e largo Caleotto), largo Caleotto, via XI Febbraio, corso Matteotti (tratto tra via XI Febbraio e largo Montenero), largo Montenero, via Volta, via Cavour: divieto dalle 18:30 alle 19:30.

Divieti di sosta

Via Marconi (spazi stazionamento autobus), piazza Mazzini (parcheggio Linee Lecco), piazza Garibaldi e via Nazario Sauro (tratto tra piazza Affari e piazza Garibaldi): divieto dalle 20:00 del 31 gennaio alle 22:00 del 1° febbraio .

Via Cavour: divieto dalle 16:00 alle 19:45 del 1° febbraio.

Direzioni obbligatorie e pedoni

Direzione obbligatoria a sinistra : per i veicoli provenienti da via Cavour in uscita su via Roma con direzione via Carlo Cattaneo, dalle 20:00 del 31 gennaio alle 22:00 del 1° febbraio , eccetto durante il passaggio dei tedofori (18:30‑19:30), quando vige il divieto di transito .

Durante il passaggio dei tedofori, è vietato l’attraversamento pedonale della sede stradale lungo tutto il percorso della staffetta.

Divieto di vendita e detenzione di contenitori in vetro

Dalle 17:00 alle 20:30 sarà vietata la vendita per asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro da parte di pubblici esercizi, locali di pubblico spettacolo, esercizi commerciali, attività artigianali e distributori automatici.

Nella stessa fascia oraria sarà vietata la detenzione di contenitori in vetro nelle aree interessate dal passaggio della staffetta.

Le restrizioni riguardano numerose vie e piazze cittadine: lungolaghi (Piave, 4 Novembre, Cadorna, Cesare Battisti, Isonzo), piazza Manzoni, piazza Garibaldi, piazza Cermenati, piazza XX Settembre, corso Matteotti, via Roma, via Cavour, via Volta e molte altre zone del centro e del lungolago.

Questi provvedimenti sono finalizzati a garantire lo svolgimento dell’evento in condizioni di massima sicurezza per cittadini e visitatori.

Il passaggio della Fiamma a Lecco non è solo un evento sportivo: è un’occasione per celebrare la città, la sua storia legata all’alpinismo e la comunità che, anche in momenti di grande festa, sa accogliere con entusiasmo simboli universali come quello della Fiamma Olimpica. Per chi avrà la fortuna di assistervi dal vivo, sarà un ricordo indelebile di una serata in cui sport, cultura e partecipazione civica si fondono in un unico momento di luce e speranza.