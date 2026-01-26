La Fiamma olimpica arriva a Lecco: ecco i tedofori e il programma della giornata

Domenica 1° febbraio Lecco sarà protagonista di un evento straordinario: la città ospiterà la 56ª tappa del viaggio della Fiamma Olimpica verso le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. La torcia arriverà dalla provincia di Sondrio, percorrerà la costiera lariana e attraverserà le vie principali di Lecco, fino a piazza Garibaldi, dove la cerimonia di accensione del braciere suggellerà la staffetta. Oggi, lunedì 216 gennaio 2026 a Palazzo Bovara, sono stati presentati ufficialmente i tre tedofori che accompagneranno la fiamma olimpica nel suo passaggio a Lecco. All’incontro erano presenti il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, l’assessore all’Attrattività territoriale Giovanni Cattaneo e i tedofori Severino Aondio, Lisa Guerrera e Marco Cariboni. A loro si aggiungeranno i tre tedofori ufficiali del Coni per la tappa lecchese: Nausicaa Dell’Orto, Ematoshi e Piero Poli. «A livello di maggioranza abbiamo deciso i nominativi. – ha sottolineato il sindaco – Marco rappresenta chi rende possibile lo sport senza scendere direttamente in campo, Severino, ultranovantenne interpreta lo spirito più genuino dello sport e Lisa è stata la più premiata ed aggancia perfettamente il tema delle Olimpiadi invernali».

I tedofori lecchesi: storie di passione e inclusione

Marco Cariboni , storico presidente della Canottieri Lecco , rappresenta tutti quei dirigenti e volontari che rendono possibile la vita sportiva della città. Cariboni ha ricordato come la Canottieri, nata 130 anni fa, abbia dato i natali a numerosi campioni olimpici, a partire da Nino Castelli, primo canottiere lecchese anche campione di sci, fino a un totale di 65 atleti olimpici provenienti dal territorio.

Severino Aondio , 93 anni, podista e arrampicatore, noto come il “re del Resegone”, incarna lo sport senza età: partecipare alla ResegUp in età ultranovantenne è il simbolo di una passione genuina, vissuta per il piacere di muoversi e stare insieme.

Lisa Guerrera, giovane atleta di Oltretutto ‘97 e tra le più medagliate negli sport paralimpici invernali, porta in staffetta tenacia, talento e un messaggio chiaro: lo sport è per tutti, senza distinzioni.

Grande emozione nelle parole dei protagonisti

Severino Aondio, ricordato per la sua impresa più emozionante, la partecipazione alla Resegup all’età di novanta anni, ha raccontato: «Sono molto contento perché è la prima volta che porto la fiamma, sono emozionato e spero di fare bene e dare il massimo». Lisa Guerrera, dell’associazione Oltre Tutto 97, ha aggiunto: «Sono emozionata per portare la fiaccola e ho voglia di correre e portarla fino in alto». Anche Marco Cariboni, presidente storico della Canottieri Lecco, ha sottolineato il valore simbolico della sua scelta, ricordando il ruolo centrale della società sportiva nella storia lecchese e il legame profondo tra sport e città.

L’assessore Giovanni Cattaneo ha illustrato il lavoro organizzativo svolto insieme alla Fondazione Milano Cortina, sottolineando come l’obiettivo principale sia vivere la giornata come una festa collettiva: «Ci piace l’idea che la nostra città possa essere partecipe di un evento più grande di noi». L’appuntamento è fissato in piazza Garibaldi a partire dalle 17/17.30, con attrazioni, carovana olimpica e dirette video dei tedofori, successivamente La fiamma arriverà a Lecco da Mandello intorno alle 18.15-18.30, camminerà lungo il lungo lago ed arriverà in Piazza Garibaldi dove ci sarà l’accensione del braciere, prevista per le 19.30.

Dal punto di vista logistico, la fiamma scenderà da Sondrio, si fermerà a Lecco e il giorno successivo proseguirà verso Bergamo. Nel tratto lecchese i tedofori saranno 22 e attraverseranno il lungolago fino al centro città, accompagnati dalle associazioni sportive e dal tifo di amici e familiari

La festa inizierà alle 17:00 con l’apertura del villaggio olimpico in piazza Garibaldi, con stand e animazioni organizzati dagli sponsor e dal Comune. La staffetta partirà alle 18:30 da Lungo Lario IV Novembre, con passaggio a Pradello e attraversamento di piazza Manzoni, corso Martiri della Libertà, via Amendola, Meridiana, via XI Febbraio, corso Matteotti e via Cavour, per concludersi in piazza Garibaldi verso le 19:30 con l’accensione del braciere.

Lungo il percorso, le associazioni sportive e la cittadinanza saranno protagoniste con animazioni e “sorprese”, trasformando la staffetta in una vera celebrazione dello sport lecchese. Per avvicinare la comunità all’evento, sono previste proiezioni video, pannelli informativi in città e una mostra fotografica sugli atleti lecchesi negli sport invernali, ospitata alla Camera di Commercio dal 4 febbraio al 20 marzo.

Le modifiche alla viabilità nel dettaglio

E’ istituito il divieto di transito dalle 22 del 31 gennaio alle 22 del 1° febbraio in piazza Garibaldi e in via Nazario Sauro nel tratto tra piazza Affari e piazza Garibaldi, dalle 17.30 alle 19 del 1° febbraio in Lungolario IV Novembre, Lungolario Cadorna, piazza Stoppani e Lungolario Battisti e dalle 18.30 alle 19.30 del 1° febbraio lungo il percorso interessate dal transito dei tedofori: piazza Cermenati, Lungolario Isonzo, largo Europa, viale Costituzione, piazza Manzoni, corso Martiri della Libertà tratto tra piazza Manzoni e via Amendola, via Amendola tratto tra corso Martiri della Libertà e largo Caleotto, largo Caleotto, via XI Febbraio, corso Matteotti tratto tra via XI Febbraio e largo Montenero, largo Montenero, via Volta, via Cavour.

È previsto, inoltre, il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 20 del 31 gennaio alle 22 del 1° febbraio in via Marconi (spazi stazionamento autobus), piazza Mazzini (parcheggio Linee Lecco), piazza Garibaldi e via Nazario Sauro nel tratto tra piazza Affari e piazza Garibaldi e dalle 16 alle 19.45 del 1° febbraio in via Cavour.

Istituiti, infine, la direzione obbligatoria a sinistra dalle 20 del 31 gennaio alle 22 del 1° febbraio per i veicoli provenienti da via Cavour in uscita su via Roma con direzione via Carlo Cattaneo, eccetto dalle 18.30 alle 19.30 quando vige il divieto di transito e il divieto di attraversamento della sede stradale da parte dei pedoni al transito dei tedofori e del convoglio.