Nozze vip sul Lago di Como: Miss Universo sposa ex portiere del Lecco. Si chiamano Alberto Frigerio e Valtentina Bonariva, ex portiere della Calcio Lecco lui e modella nonché ex Miss Universo Italia lei. La loro storia è sbocciata nel 2017 e lo scorso 5 agosto 2024 i due hanno coronato il loro sogno d'amore, pronunciando il fatidico "sì" in una cerimonia da favola sulle sponde del Lago di Como.

Un vero e proprio evento, un matrimonio vip vissuto, manco a dirlo, in diretta sui social media, dove i primi scatti ufficiali della coppia, realizzati dal fotografo Alberto Buzzanca, sono diventati in men che non si dica virali.

Doppio il legame che lega i due sposi al Lecchese ma anche al Meratese: Alberto Frigerio è stato infatti il portiere della Calcio Lecco durante la stagione sportiva 2012/2013 nell'allora campionato di serie D. Valentina, invece, oggi residente nel Milanese, è originaria di Airuno e cresciuta a Lecco fino al diploma. All'età di 25 anni ha vinto la corona di Miss Universe Italy accedendo nel gennaio 2015 alla finale del concorso di Miss Universo (poi vinto dalla colombiana Paulina Vega, ndr) entrando nella top 15 mondiale.

Gli scatti delle loro nozze hanno raccolto migliaia di like e commenti, compresi quelli dei tifosi blucelesti, che non hanno mancato di fare le loro congratulazioni a Valentina e Alberto.

