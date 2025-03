"Trenord ha deciso di eliminare due fermate sulla linea Lecco-Milano", con particolare riferimento alle fermate alle xx.25 a Osnago e alle xx.08 ad Airuno, relative alle corse che collegano Milano Porta Garibaldi a Lecco.

Linea Lecco-Milano: in arrivo il taglio di due fermate

L'informazione è stata diffusa oggim domenica 9 marzo 2025, dal Comitato Pendolari del Meratese, che ha subito denunciato la situazione, raccogliendo numerose reazioni di protesta sui social.

Secondo quanto riportato dal Comitato, il cambiamento sarà operativo a partire dal 19 marzo 2025.

Le fermate di Osnago e Airuno saranno annullate quotidianamente, mentre la domenica non ci sarà più nessuna fermata a Osnago.

"Come Comitato ci siamo subito attivati per ottenere spiegazioni da Trenord e dalla Regione Lombardia – si legge nel comunicato odierno. Abbiamo anche informato i sindaci di Osnago e Airuno delle soppressioni: entrambi non erano stati avvisati e ci hanno garantito il loro pieno sostegno nella richiesta di annullare questa decisione."

Il comunicato integrale

Questa la nota integrale del Comitato pendolari.