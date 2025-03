La cooperativa Liberi Sogni, dopo mesi di lavori nel cantiere di Cascina Rapello, è pronta a inaugurare la sede ristrutturata e messa a nuovo. L’appuntamento è per domenica 23 marzo alle 14.30 ad Aizurro, sede della cascina settecentesca che il sodalizio ha scelto come fulcro delle proprie attività.

Liberi Sogni inaugura la nuova Cascina Rapello

«Nel 2020, in un periodo storico difficile e quanto mai incerto, abbiamo deciso di acquistare Cascina Rapello, affrontando la sfida di un mutuo e di un’importante opera di ristrutturazione - ha commentato il sodalizio - In questi quattro anni, ci siamo dedicati con passione a rigenerare questo angolo di mondo, curando i suoi boschi e terrazzamenti e accogliendo tante persone di tutte le età con tante storie diverse. E’ nata una comunità che cresce ogni giorno, fatta di grandi e piccini, sempre aperta e accogliente».

L’inaugurazione sarà allietata dalla musica del Collettivo Majakovskij, che in questi anni ha collaborato in diverse occasioni con Liberi Sogni.

«Proporremo un laboratorio artistico e, per i più piccoli, un laboratorio di piantumazione di fiori dando un tocco di primavera alla Cascina. Durante l'evento potrai visitare i locali interni e gli spazi esterni, conoscere le nostre 4 asinelle e scoprire il percorso di land art nel bosco di castagni. Per concludere offriremo a tutti una merenda e degustazione dei prodotti coltivati in Cascina (e non solo) e preparati nella nuova cucina attrezzata».