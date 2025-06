Tutti con il naso all’insù questa sera, domenica 29 giugno 2025, a Lecco per il gran finale della tradizionale Festa del Lago e della Montagna. Circa 10mila persone hanno affollato il lungolago cittadino per assistere allo spettacolo pirotecnico che ha chiuso le celebrazioni con una pioggia di luci, botti e riflessi colorati sull’acqua.

Lecco: in 10mila sul lungolago per i fuochi d'artificio

Temperature bollenti, colori e fragore hanno caratterizzato una serata in cui la magia dei fuochi d’artificio – seppur non gradita da tutti – ha saputo emozionare la folla. Le esplosioni luminose si sono riflesse nel lago creando un’atmosfera incantata, amplificata dalla cornice naturale unica offerta da Lecco.

In tanti hanno seguito lo show a pochi passi dalla carcassa della ruota panoramica, crollata pochi giorni fa sotto le raffiche di vento: un’ombra sullo sfondo di una serata che ha comunque voluto celebrare la tradizione.

Lo spettacolo pirotecnico è iniziato intorno alle 22.30 e si è concluso alle 23, tra gli applausi scroscianti dei presenti. A precederlo, come da tradizione, è stata l’esibizione degli sbandieratori di Primaluna, che hanno portato colore e movimento prima in piazza Cermenati e poi in marcia lungo il lungolago.

L’evento è stato promosso da Ltm, Lecchese Turismo Manifestazioni e dal Comune di Lecco, che hanno voluto così mantenere viva una delle tradizioni più sentite dell’estate lecchese. Ma non è detto che in futuro questa formula venga confermata: si è aperto infatti da tempo il dibattito su possibili alternative “più sostenibili” ai classici fuochi.

Una serata di festa, tra emozione e riflessione, che Lecco non dimenticherà facilmente.

Mario Stojanovic