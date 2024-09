Si è svolto ieri, sabato 31 luglio 2024, al Top Sporting Club di Airuno, il primo raduno in Lombardia di cani allerta diabete, grazie al Progetto Serena, un progetto nato a Verona qualche anno fa e poi diffusosi in tutta Italia.

Ieri il 1° raduno regionale di cani allerta diabete, organizzato da Patrik Renzi del centro Toby Dog di Malgrate

Il raduno è stato organizzato da Patrik Renzi, preparatore di cani allerta diabete e responsabile regionale della Lombardia per il Progetto Serena Onlus, oltre che educatore cinofilo attivo al centro Toby Dog di Malgrate, il primo centro accreditato in Italia per addestrare cani allerta diabete.

Nel corso dell’evento, la cui partecipazione era gratuita e al quale erano presenti 35 persone e 15 cani, sono stati certificati i cani Luna (un labrador retriever) di Marzia Ripamonti e Joy (un golden retriever) di Alessia Calzoni. L’evento, promosso da Aild (Associazione italiana Lions per il diabete), si è aperto alle 10 con un workshop; alle 12 si è svolta la certificazione di Joy e Luna, seguita da un aperitivo, e alle 13 un altro workshop.

"Con il Progetto Serena – spiega Patrik – prepariamo i cani allerta diabete. Poi si avvia un percorso che dura circa due anni in cui si lavora in famiglia. Sabato è partito anche un nuovo corso istruttori. In tutta Italia siamo 80 istruttori in totale e lavoriamo con oltre 300 cani".

Di seguito le foto dell'evento: