Cosa fare a Lecco e provincia nel weekend: gli eventi del 21 - 22 ottobre 2023

È arrivato l'autunno, con i suoi colori, i suoi sapori e, soprattutto, con le sue temperature più fredde. Nonostante la pioggia di questi giorni e il freddo entrato a gamba tesa dopo settimane di caldo quasi torrido per la stagione, gli eventi continuano a scandire i nostri fine settimana. Ecco i nsotri consigli

Cosa fare a Lecco

E' in programma per sabato 21 ottobre 2023 alle 14.45 nella sala conferenze di Palazzo delle Pauro l'inaugurazione della mostra “Africa Blues” nell'ambito del Festival Immagimondo 2023 A seguire, visita guidata della mostra allestita in P.zza XX Settembre.

Il secolo mobile. Storia dell’immigrazione illegale in Europa questo il titolo delle conferenza che si terrà a Palzzo delle commercio alle 15 di sabato 21 ottobre 2023 sempre nel contesto di Immagimondo. Qui il programma comoleto dei prossimi eventi della rassegna.

Domenica 22 ottobre 2023 è in programma una escursione con le Joelette ai Piani Resinelli. Le Guide di Montagna accompagneranno i partecipanti in un’esperienza immersiva in Joelette a contatto con la natura. Lontano dalla frenesia cittadina scopriremo che la montagna è accessibile a tutti. Clicca qui per tutte le informazioni.

Chiuso tra arte, storia e letteratura domenica 22 ottobre 2023 alle 14.30 passeggiata a Chiuso alla scoperta dei luoghi del Beato Serafino Morazzone e dei Promessi Sposi. Un tour guidato per conoscere la figura esemplare del sacerdote ambrosiano don Serafino Morazzone e uno dei luoghi manzoniani più raccolti e cari ad Alessandro Manzoni, la Canonica del buon curato di Chiuso, dove è stata ambientata una delle scene più intense dei promessi Sposi: la conversione dell’Innominato. Percorrendo le strade più antiche e suggestive del borgo, osserverete il rifugio di Lucia, la casa del sarto. Da qui, con una breve passeggiata, si raggiunge la piccola chiesa di San Giovanni Battista detta del Beato Serafino: un’antica chiesa cimiteriale di origine romanica che custodisce preziosi affreschi del ‘400, che mostrano influenze di Foppa e Mantegna.Prenota qui.

Domenica 22 ottobre alle 16 al Planetraio di Lecco , è prevista la canonica proiezione in cupola sul cielo del mese. Per tutte le iniziative occorre prenotarsi dal sito www.deepspace.it. a eccezione di quella di Immagimondo, per la quale la prenotazione si può effettuare dal sito www.immagimondo.it.

Airuno

Confermata l’iniziativa Tutti i sentieri portano a Rapello, promossa dalla Coop Soc Liberi Sogni, grazie al progetto "Da Sartirana al cuore del Monte di Brianza" che vede la Coop Soc Il Grigio come capofila e finanziato dal “Fondo per lo Sviluppo del territorio provinciale lecchese. Interventi in campo storico-artistico e naturalistico” di Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus e Lario Reti Holding. I partecipanti partiranno da diverse località (Olgiate Molgora, Airuno, Valgreghentino, Colle Brianza) per poi ritrovarsi tutti insieme a Cascina Rapello (ad Aizurro, frazione collinare di Airuno) per una merenda offerta, un pranzo conviviale all’aperto (al sacco da casa o prenotando il menù proposto dalla Cascina) e un pomeriggio, dalle 13.30, ricco di laboratori e attività: family circus, piccoli percorsi in mountain bike (disponibili in loco) e sfide di velocità su cyclette con l'ASD North'n line, piantumazione di bulbi e burollata. Sarà inoltre possibile acquistare torte e biscotti del Comitato Genitori di Calco a sostegno di progetti e iniziative della scuola primaria e secondaria di Calco.

Calolziocorte

Una due giorni all’insegna della festa e del divertimento: all’oratorio di Rossino sbarca l’Oktoberfest. È in programma per il prossimo weekend, nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 ottobre 2023, la prima edizione dell’Oktoberfest di Rossino, firmata dalla sinergia tra Valle San Martino Eventi (nella persona di Cristina Valsecchi), la parrocchia di Rossino e quella di Calolzio centro. Clicca qui per il programma .

Civate

Sabato 21 ottobre 2023 alle 21 nella a nuova Aula Magna in via A.Longoni, la Compagnia Teatrale “Le Gocce” propone la commedia brillante “La Pensione dei Miracoli” (testo di Giuseppe Aronne, regia di Margherita Villarusso). La trama è divertente. La vita fin troppo tranquilla alla piccola “Pensione dello stambecco” viene stravolta dall’arrivo di alcuni ospiti stravaganti: una nobile poetessa con servitù, una famiglia litigiosa, uno strano raccoglitore di vermi e una coppia di improbabili criminali. Una commedia spumeggiante con numerosissimi colpi di scena che mantengono alta l’attenzione dello spettatore fino al crescendo finale. Ingresso libero.

Dervio

Torna DEGUSTANDO DERVIO sabato 21 e domenica 22 ottobr 2023e alla scoperta delle belle cantine di Dervio e del borgo medievale di Corenno Plinio, dove si potranno assaggiare vini di qualità e prodotti tipici. Sono previsti 3 percorsi: GIRO D’ITALIA con i vini di varie regioni da nord a sud e GIRO DEL LARIO per conoscere i vini prodotti nel territorio lariano. Questi primi due permettono la visita di 7 cantine ciascuno, localizzate prevalentemente nel centro storico di Dervio ed i pass hanno un costo da 10 a 20 €. All’esterno delle cantine sono previsti 5 punti ristoro con le specialità del territorio. Infine CORENNO DiVino Borgo il giro d’eccellenza per degustare i migliori vini italiani. Il tutto sarà allietato da concerti ed attrazioni e domenica a Dervio sarà a disposizione un’AREA BIMBI sorvegliata (su prenotazione in biblioteca tel. 0341804113) mentre i genitori visitano le cantine. La grande novità di questa edizione è l’apertura delle caratteristiche cantine di Corenno Plinio che si trovano all’interno del Borgo dei Mille Gradini e dove vengono offerti vini d’eccellenza, Amarone, Barolo, Brunello di Montalcino, Franciacorta e Sforzato, serviti nel calice con il logo dell’evento e raccontati da sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier Lombardia. Ci saranno anche prelibati assaggi di alta qualità, abbinati ai vini selezionati e due concerti di musica Blues e Jazz, nella piazza medievale ai piedi del castello. Il pass da 20 a 38€ oltre alle 5 abbondanti degustazioni, include anche il trasporto da Dervio a Corenno e l'accesso gratuito all’incantevole borgo medievale, un autentico gioiello affacciato sul Lago di Como e visitato da migliaia di turisti. Per maggiori info: https://facebook.com/ events/s/degustando-dervio- dervio-e-cor/159413250500335/

Galbiate

Sabato 21 e domenica 22 ottobre, il Parco Monte Barro festeggerà l'anniversario dei 40 anni dall'istituzione e i 10 anni di vita dell'ostello che completa il Centro Turistico e Culturale dell'eremo del Monte Barro.

Mandello

Domenica 22 ottobr 2023e, dalle 8 alle 19, si terrà in Piazza Italia la "Mostra dell'antiquariato del modernariato e del collezionismo", organizzato dalla Pro Loco di Mandello.

Merate

Nell'ambito della rasegna Merate incontra l'autore sabato 21 ottobre 2023 alle 16.30 Silvana Rapposelli presenterà il libro dal titolo “Padre Emmanuel. Fede e liturgia" Ed. Mimep Docete 2022.

Torna la «Tutti assieme a Merate», camminata non competitiva valida per l'assegnazione del Trofeo Comune di Merate alla memoria di Pierangelo Caglio e Giuseppe Merlini. Organizzata nella mattinata di domenica 22 2023 ottobre dall'Asd Merate, con la collaborazione della sezione cittadina dei Lions Club, quest'anno il ricavato dell'iniziativa (giunta alla sua 45esima edizione) sarà devoluto alle associazioni «L'altra metà del cielo», «Amis di pumpier de Meràa» e «L'Alveare». La partenza è prevista dal Collegio Manzoni dalle 7.45 alle 9.30. Il percorso si svilupperà attraverso i parchi di Villa Subaglio, Villa Castelbarco, Villa dei Cedri, Villa Perego, Villa Confalonieri, Villa Belgioioso, l'Osservatorio Astronomico e la Riserva Naturale del Lago di Sartirana.

Oggiono

Sabato 21 e domenica 22 ottobre 2023 a Oggiono, precisamente in Villa Sironi, si terrà la mostra «Dante e la commedia»: le opere pittoriche saranno le stesse esposte al concorso internazionale Italia Show «Dante e la Divina Commedia» del gruppo di pittura della scuola di Vanna Colombo. L’evento è organizzato dall’associazione culturale e artistica ArtAmare, con il patrocinio del Comune di Oggiono. L’esposizione sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19.

Ma non solo, perché sabato sera ci sarà anche un incontro sempre dedicato alla figura di Dante e alla sua opera: la conferenza «Il nostro viaggio con Dante». La relatrice dell’appuntamento, che si terrà alle 20.30 nella Sala del camino di Villa Sironi, sarà la professoressa Lorella Erba. A seguire ci sarà l’intrattenimento musicale, con musiche celebri attinenti le opere di Dante: ad esibirsi sarà il musicista Gianni Pellegatta accompagnato dal suo mandolino.

Un’anteprima del Fierone sarà lo spettacolo che si terrà domenica 22 ottobre 2023 alle 15.30 nella tensostruttura della Pro loco: «Mese che vai... santo che trovi». Organizzato dall'associazione gruppo folklorico "La Campagnola" di Olgiate Molgora, "I promessi sposi" di Oggiono, e "Renzo e Lucia" di Lecco, in collaborazione con l'Università del Monte di Brianza. "Un sant per ogni paisan" è uno spettacolo folcloristico dove il tempo della storia, legato a quello della memoria e della tradizione, è influenzato dal mondo dei santi.

Olginate

Sabato 21 ottobre 2023 l'associazione Sabandabrianza celebra un Compleanno da Paura...

Andate matti per le castagne? D anon perdere la castagnata a Consonno in programma domenica 22 ottobre 2023.

Valmadrera

Domenica 22 ottobre 2023 al Teatro Artesfera di Valmadrera dalle 16.30 andrà in scena lo spettacolo UP&DOWN con Paolo Ruffini, attore cinematografico e teatrale, conduttore televisivo, regista e scrittore e la Compagnia Mayor Von Frinzius. Si tratta di una compagnia teatrale livornese nata nel 1997, diretta da Lamberto Giannini. É composta da 97 attori, metà di essi sono persone con disabilità. Qui tutte le informazioni

Varenna

Sabato 21 2023ottobre alle 21, all’interno della chiesa di Santa Marta (Varenna), prenderà vita la prima del nuovo spettacolo dell’ensemble di arpe e voci "Tinere Harpa", che prende il nome di “In Fabula”. Lo spettacolo nasce dal desiderio di rileggere e reinterpretare alcuni dei più profondi significati simbolici custoditi dalle fiabe più celebri della tradizione europea, pietre miliari della nostra cultura, racconti che costituiscono ancora oggi un ottimo e sorprendente spunto per analizzare tematiche sociali attuali di grande rilievo.

Il repertorio è totalmente originale, composto di musiche scritte ed eseguite dai musicisti stessi: Davide Negretti, arpa, Virginia Grab, arpa e voce, Giulia Ricci, arpa e voce, e Irene Dorsa, arpa e voce.

Domenica 22 ottobre alle 17, nella "Sala del Pergolato” di Villa Cipressi, l'Associazione Culturale Luigi Scanagatta, con il patrocinio del Comune di Varenna che ha coperto interamente i costi per la stampa del volume, è lieta di annunciare la pubblicazione del trentesimo libro del Professor Claudio Pedrazzini, intitolato "La funicolare di Regoledo (6 giugno 1903 - 1 giugno 1960)".

Domenica 22 ottobre 2023 Lake Como Boat: tour di Varenna in favore di Telethon. Per tutti la possibilità unica di ammirare Varenna dal lago, da sempre il borgo lombardo per eccellenza degli innamorati, appunto a bordo di questi particolarissimi motoscafi di LAKE COMO BOAT. Clicca qui per tutte le informazioni

Se invece cercate qualcosa da fare fuori zona cliccate qui per scoprire cosa fare in Lombardia sabato 21 e domenica 22 ottobre 2023.