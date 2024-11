Cercare parole sapienti: due incontri col Centro Culturale G. Lazzati

Cercare parole sapienti: Il Centro Culturale G. Lazzati di Osnago ospita due incontri. La considerazione di partenza è molto semplice: la vita di una comunità cristiana è imperniata su quattro cardini: prega e celebra il suo Signore; non trattenerti dall’invitare e trasmettere la tua fede; imita l’amore del suo Signore verso i poveri; pensa la storia del mondo alla luce di Dio. Liturgia – educazione – carità – cultura. La storia di ogni parrocchia, anche quelle di Montevecchia – Cernusco Lombardone – Osnago e Lomagna, lungo i secoli, ha declinato in modi diversi e con creatività questi quattro ambiti.

E oggi? Oggi ci si domanda spesso (e a volte con un po’ di smarrimento) come facciamo oggi a vivere questi quattro aspetti. Come facciamo oggi a celebrare bene? Come facciamo a trasmettere il tesoro della nostra fede? Come essere fedeli al comandamento della carità? E cosa pensare di questo mondo che, ammettiamolo, sentiamo così lontano da una logica di fede?

Nella recente scuola biblica della nostra zona pastorale, dal relatore don Scandroglio, si è sentito forte l’invito a sperare. Per sperare occorre essere attenti alla realtà. Per sperare occorre aprire il cuore a Dio e alla sua sapienza. Con un ciclo di quattro incontri il circolo vuole coltivare questa duplice attenzione: alla realtà e a Dio. Vedere la realtà alla luce del cuore sapiente di Dio. Così da poter sperare.

Ecco allora il programma dei primi due incontri che avremo la possibilità di vivere in queste ultime settimane dell’anno.

Il primo incontro

Nel primo incontro sarà protagonista la Dott.ssa Silvia Landra. Dal 2006 è psichiatra consulente e responsabile del Centro Studi presso la Fondazione Casa della Carità e dal 2011 direttore della Casa della Carità. A lei verrà affidata una domanda semplice: in una società fortemente narcisista e individualista è possibile essere ancora fedeli al comandamento di Gesù “amatevi gli uni gli altri?”. Non è ideale irrealizzabile? E cosa significa per una comunità cristiana vivere questo comandamento verso situazioni di fragilità che sembrano moltiplicarsi?

Questo primo momento è in programma per Lunedì 18 novembre alle 21.00 presso la chiesa parrocchiale di Montevecchia

Il secondo appuntamento

Nel secondo incontro ci sarà la possibilità di ascoltare il Prof. Gianni Borsa, Giornalista professionista, è corrispondente dell’Agenzia di stampa SIR da Bruxelles e si occupa di Unione Europea e politiche comunitarie, è presidente di Azione Cattolica Ambrosiana. Con lui ci si potrà lasciare inquietare dall’invito di Gesù a giudicare-setacciare- valutare questo tempo. Ma ne siamo capaci? E’ un tempo così veloce, confuso, contraddittorio, incalzante che sembra non darti respiro e non permettere nessun tipo di profezia. Il tempo attuale sembra non dare il tempo per pensare, riflettere. Cosa significa essere cristiani in un mondo così? che profezia possiamo offrire alla gente? Questa seconda serata è in programma presso il cineteatro a Cernusco Lombardone, sempre alle ore 21.00

Nel tempo quaresima si aggiungeranno altre due serate a queste appena introdotte. Esse si incentreranno sul tema della trasmissione delle fede alle giovani generazione e sulla liturgia. Ma non conviene correre. Serate fissate, con la speranza che esse possano aiutare a trovare parole sapienti non da ostentare, ma da condividere con gli uomini e le donne di oggi.