Liti, aggressioni e malori per l'alcol nella notte di Ferragosto: 8 gli interventi di soccorso

Liti, aggressioni e malori per l'alcol hanno caratterizzato la notte tra ieri, Ferragosto, e oggi, venerdì 16 agosto 2024. Otto in tutto gli interventi che hanno visto impegnati i soccorritori dalla tarda serata di ieri fino alle prime luci dell'alba.

Nel dettaglio, il primo intervento si è verificato ieri intorno alle 22, quando la Croce Rossa di Colico è intervenuta per un caso di intossicazione etilica che ha visto coinvolta una donna di 31 anni, che è stata trasportata in codice giallo (media gravità) all'ospedale di Gravedona; il secondo intervento è stato effettuato intorno alle 23 a Dervio, dove il soccorso bellanese è intervenuto per un 51enne ubriaco, trasportato in codice verde (minima gravità) all'ospedale di Gravedona.

Poco dopo le 23, a Lecco, il Soccorso mandellese e i Carabinieri di Lecco sono intervenuti per placare un'aggressione sul Lungolario Cesare Battisti, che ha visto coinvolta una donna di 39 anni. I soccorsi sono stati allertati in codice giallo, ma non si è reso poi necessario il trasporto in ospedale; sempre nel capoluogo di provincia, poco dopo la mezzanotte, la Croce Rossa di Lecco è intervenuta per soccorrere un 29enne che accusava i sintomi di un'intossicazione etilica. Il giovane è stato trasportato all'ospedale Manzoni in codice verde.

Spostandosi verso il Meratese, all'una di notte un 49enne è stato aggredito a La Valletta Brianza. Sul posto la Croce Bianca di Merate e i Carabinieri della Compagnia di Merate per gli accertamenti del caso; l'uomo è stato portato all'ospedale di Merate in codice verde. Sempre nel Meratese, questa volta a Osnago, poco dopo l'una si è verificata un'aggressione ai danni di un 41enne. Sul posto sono giunti i soccorritori di Vimercate; l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Merate in codice verde.

Intorno alle 3, a Lecco, un altro caso di intossicazione etilica: la Croce Rossa di Lecco ha soccorso una 26enne, che è stata trasportata all'ospedale Manzoni in codice verde. Infine, verso le 3.40, gli operatori del soccorso di Lecco sono intervenuti per una lite scoppiata a Valmadrera, nella frazione di Parè. Coinvolto un 22enne, trasportato all'ospedale Manzoni in codice verde.