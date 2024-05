“Quando, quindici anni or sono, abbiamo per la prima volta organizzato Caffeine, non pensavamo che questa rassegna di teatro danza e danza contemporanea potesse proseguire ininterrottamente per quindici anni consecutivamente. A muoverci è stata la passione per la danza, lo spettacolo e il pubblico. È un segno importante, che testimonia come questo genere artistico, a prima vista più difficile di altri da comprendere, ha saputo tracciare un solco significativo nel territorio della Brianza lecchese e milanese”. Così Eugenia Neri, organizzatrice e direttrice artistica con Filippo Ughi di “Caffeine - Incontri con la danza” ha aperto ieri, lunedì 20 maggio 2024, il suo intervento in occasione della presentazione, presso la sede di Acinque Energia, della XV edizione della rassegna che prenderà il via il 1° giugno e toccherà, con 10 spettacoli, 6 diversi comuni per concludersi poi il prossimo 29 giugno.

La danza contemporanea protagonista sul territorio con "Caffeine"

Una rassegna che, in questo importante anniversario, vede il patrocinio di Regione Lombardia e della Provincia di Lecco, il sostegno e la partecipazione dei Comuni di Robbiate, Osnago, Verderio, Paderno d’Adda, Usmate Velate e Casatenovo e il contributo del Fondo Arti dal Vivo, costituito da Fondazione Comunitaria del Lecchese, Acinque, dai Comuni di Lario Reti Holding e di Silea, oltre alle 4 Banche di Credito Cooperativo del territorio lecchese.

“Per noi di Acinque è un grande piacere poter confermare anche quest’anno il nostro sostegno a questa rassegna, attraverso il fondo Arti dal Vivo, che ci vede partecipi fin dalla sua costituzione. Restituire una parte del risultato economico della nostra attività sul territorio in cui operiamo fa parte della mission stessa del nostro Gruppo. E lo facciamo con piacere, con l’obiettivo di contribuire a far crescere - attraverso la cultura - la comunità della provincia di Lecco”: il messaggio del Vicepresidente di Acinque Marco Canzi e del presidente di Acinque Energia Stefano Simonetti.

Il ricco programma della rassegna

Gli spettacoli, tutti gratuiti, vedranno quali palcoscenici piazze, parchi e giardini. Protagoniste saranno compagnie italiane, ma anche svizzere, statunitensi e libanesi, la maggior parte delle quali ciò presenti in passate edizioni, riscuotendo grande successo anche quando, con il linguaggio del corpo, a essere affrontati sono temi socialmente impegnati: dalla pace alla disabilità, dalla vita alla morte, alla difficoltà di comunicare.

“Dietro Caffeine c’è un lavoro fatto di passione e di amore. - ha sottolineato la ballerina Elena Copelli, che con il suo spettacolo “incominciante” inaugurerà il 1° giugno ad Osnago (piazza della pace) la rassegna alle ore 18,30 - La capacità di Eugenia Neri e Filippo Ughi è stata sempre quella di riuscire a presentare ogni anno artisti che esprimono filoni diversi di un mondo complesso come è quello della danza contemporanea”.

Soddisfazione quella espressa dalla vicesindaco di Robbiate, Antonella Cagliani, che da oltre 10 edizioni ospita “Caffeine” nel proprio Comune: “Le piazze, i parchi e i giardini, frequentati da famiglie, bambini e anziani, diventano i luoghi degli spettacoli di danza. Ed è straordinario assistere al silenzio e all’attenzione che questa forma di linguaggio Sto arrivando! suscitare in tutti coloro che vi assistono. Per i più piccoli, poi, questi spettacoli rappresentano il primo incontro con la danza”.

E a proposito di rapporto tra la danza e i giovani è da segnalare lo spettacolo che a Villa Mariani di Casatenovo, il 9 giugno alle ore 18, vedrò protagonisti i ragazzi dell’Istituto Viganò di Merate, dove Piccoli Idilli da tre anni organizza un corso di formazione teatrale.