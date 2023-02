Carnevale: da Lecco a Oggiono tornano i grandi appuntamenti

Dopo anni di attesa finalmente si torna a festeggiare il Carnevale in provincia di Lecco. E' ancora una ferita aperta il periodo buio della pandemia che ha costretto a cancellare la festa più pazza dell'anno (proprio dai Carnevali partirono i primi stop agli eventi e le prime limitazioni a Lecco) ma finalmente grandi e piccini possono tornare a indossare le maschere e a sfilare per le vie dei nostri paesi.

Da Lecco a Oggiono tornano i grandi appuntamenti

Vi segnaliamo le tante proposte che sono già state organizzate vi invitiamo a inviare alla mail redazione@primalecco.it tutte le vostre iniziativa.

Carnevalone di Lecco

Dal 19 al 25 Febbraio 202 tornano Re Resegone e Regina Grigna, Gli amatissimi protagonisti del tradizionale Carnevalone di Lecco organizzato da Ltm Lecchese Turismo Manifestazioni Sul sito del sodalizio www.ltmlecco.it è possibile scaricare i moduli con il regolamento. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate alla LTM attraverso la mail carnevalone@ltmlecco.it, oppure a Renato Milani 3497837200 e Alfredo Polvara 337408820 entro sabato 11 febbraio 2023.

Ma a Lecco c'è anche il Carnevale al museo

Sempre a Lecco c'è anche l'appuntamento con il Carnevale al Museo a Palazzo delle Paure | Galleria d’Arte Contemporanea, venerdì 24 febbraio 2023 alle 14.30 (primo turno) alle e 16 (secondo turno).

Carnevale a Villatico-Colico

Torna il grande Carnevale di Villatico, sabato 11 febbraio, con festa e intrattenimento per grandi e piccini nel teatro dell’oratorio.

Happy Carnival a Sala la Barro

Oggiono

Carnevale a Garlate

Carnevale nei boschi ad Abbadia

Grande festa derviese



Appuntamento sabato 25 febbraio con il Carnevale a Dervio. Alle ore 14 partenza del corteo di carri e maschere da Via Duca D’Aosta e proseguirà sino al Parco Boldona. Ad animare la giornata e divertire i bambini ci saranno la Carnival Band, un clown itinerante, truccabimbi, trenino di carnevale e dolciumi. All’arrivo al Parco Boldona ci saranno lo spettacolo finale ed una cartomante per il divertimento dei più grandi! Evento da non perdere!

Cena in maschera a Perledo