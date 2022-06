Cosa fare questo weekend a Lecco e provincia: ecco gli eventi, c'è solo l'imbarazzo della scelta

Cosa fare a Lecco e provincia nel weekend 18-19 giugno 2022? Beh, le proposte sono davvero tante, diverse ma tutte ugualmente interessanti. Ecco qualche spunto da segnare in agenda.

Cosa fare questo weekend a Lecco

Sabato 18

Terzo appuntamento CON R.Estate Cattivi! dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni che riscoprirà il cattivo indiscusso delle fiabe: il lupo. Tutti in biblioteca alle 1030.

Dalle 15 alle 18, il centro della città sarà interessato dal passaggio della sfilata promossa dal "Lecco Pride". Saranno chiuse al transito veicolare, per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo, via Ghislanzoni (tratto compreso tra via Como e via Amendola), corso martiri, piazza Manzoni, viale della Costituzione, lungo Lario Isonzo, largo Europa, via Nava, via Parini, via Ongania, via Resinelli, largo Montenero, via Volta, via Cavour e piazza Garibaldi. Inoltre, sarà istituito il divieto di sosta in via Ghislanzoni, nel tratto interessato dalla partenza di cui sopra, via N. Sauro, via Cavour e piazza Garibaldi. L'evento potrà causare, in ogni caso, qualche rallentamento alla normale circolazione.

Decollage con Rotella: alle 16.00 la Galleria d'Arte Contemporanea di Lecco a Palazzo delle Paure ospita il laboratorio museale "Décollage con Mimmo Rotella", ideato da Matilde Bianchi ed Elena Negri per il Sistema Museale Urbano Lecchese appositamente per tale iniziativa.

Tramonto a Camposecco nell'ambito di Lecco Ama la montagna: alle 18 percorrendo il sentiero alle pendici del Magnodeno, si giungerà al rifugio Camposecco, dove si potrà cenare con vista tramonto. Ritrovo in via alla Fonte a Maggianico. Informazioni e prenotazioni all'Infopoint Lecco al numero 0341 481485 o scrivi a leccoamalamontagna@comune.lecco.it

Domenica 19

Proiezione in cupola al mattino al Planetario di Lecco alle 10 Numeri e posti limitati, per prenotazioni alle 10 Numeri e posti limitati, per prenotazioni https://www.deepspace.it/

Mostra "Giovani protagonisti: il coraggio di affrontare le sfide del nostro tempo". Per tutto il mese di giugno, presso il cortile di Palazzo Bovara è visitabile la mostra realizzata dalle scuole superiori lecchesi e del territorio.

A partire dalle 21, si svolgerà la processione religiosa del Corpus Domini, con partenza dalla chiesa di Castello, proseguimento in via Monsignor Moneta, via Seminario, piazza XXV Aprile, via Milazzo, via Petrarca, viale Turati e termine in piazza Cappuccini: anche in questo caso, le strade interessate verranno temporaneamente chiuse per il tempo strettamente necessario al passaggio dei fedeli.

Le mostre

Domenica sarà l'ultimo giorno per visitare a Palazzo delle Paure la mostra "La luce del vero. L’eredità della pittura macchiaiola".

Tramonto ai Piani Resinelli. Ritrovo alle Piani Resinelli, presso il parcheggio antistante rifugio SEL, per poi incamminarsi verso la passerella panoramica. Discesa in autonomia, obbligo scarpe da trekking e abbigliamento adeguato. Per prenotazioni: Infopoint Lecco 0341-481485

Civate

Sabato 18 Notte notte all'abbazia di San Pietro al Monte sulle orme dei monaci. Questa escursione ci condurrà ad uno dei monumenti romanici più belli e famosi della Lombardia: l'Abbazia di San Pietro al Monte. Durante la salita avremo modo di ammirare il tramonto sui laghi briantei e di fare una sosta al masso erratico del Dosso della Guardia. Percorrendo quello stesso sentiero che per secoli hanno compiuto i monaci benedettini, raggiungeremo il maestoso edificio. Con un po' di fortuna potremo ascoltare nel silenzio i richiami degli allocchi e dei caprioli. Qui tutte le informazioni.

Olginate

Ghost Town Freeride: Longboard, Skate & Rock'n'roll nella Città Fantasma “Adrenalina, musica, ginocchia sbucciate, tavole spaccate e feste sono il nostro stile di vita!”. Qui tutte le informazioni.

Calolzio

Continuano gli appuntamenti di Foppenico in Festa:

Merate

Domenica 19 il Parco Adda Nord, Coldiretti Como e Lecco e la Proloco Merate organizzano in piazza Giulio Prinetti a Merate, nell'ambito dell'iniziativa di promozione territoriale "Conosci e Gusta la Valle dell'Adda", il mercatino agricolo di Campagna Amica, lo street food e una degustazione dei migliori vini locali. Appuntamento dalle 12.30 alle 20... e alle 16.00 una super-merenda gratuita per bambini/e e ragazzi/e interamente a base di prodotti a Km0. Qui tutte le informazioni.

Varenna

Presentazione del libro “La Varenna del Settecento…con uno sguardo all’Ottocento”. Sabato 18 alle 17 presso la Sala Stemmata di Villa Cipressi verrà presentato il libro “La Varenna del Settecento…con uno sguardo all’Ottocento”. Contributo alla storia di un borgo lariano”, scritto dall’ erbese Alberta Chiesa, ricercatrice e studiosa di storie locali, che ha al suo attivo numerose pubblicazioni sul tema. La pubblicazione è edita dall’Associazione culturale “L. Scanagatta” con il contributo dell’Amministrazione Comunale.

Alle 21 tutti a teatro per la rappresentazione di Barbablù 2.0

Dervio