Appuntamento domenica 3 ottobre, attenzione alle strade chiuse

Lo scorso venerdì 24 settembre in Belgio si è laureato campione del mondo su strada degli Under 23, regalando spettacolo ed emozioni. Domenica 3 ottobre il neo iridato Filippo Baroncini del Team Colpack Ballan sarà a Oggiono per prendere parte e onorare il Piccolo Giro di Lombardia, classica ciclistica internazionale riservata alla categoria Under 23 (foto Rodella/Team Colpack Ballan).

Piccolo giro di Lombardia: ci sarà anche il nuovo campione del mondo Under 23 Filippo Baroncini

Una presenza che riempie di orgoglio gli organizzatori del Velo Club Oggiono, che dopo Samuele Battistella due anni fa, vedono tornare la maglia iridata alla loro corsa grazie alla presenza del 21enne ravennate di Massa Lombarda.

Oggi farà il suo debutto con la maglia di campione del mondo alla Ruota d’Oro in Toscana e Il Piccolo Lombardia rappresenterà uno degli ultimi appuntamenti di prestigio per lui per provare a lasciare un altro segno su una stagione già fantastica tra gli Under 23, infatti Baroncini quest’anno ha vinto anche il titolo italiano a cronometro e la medaglia d’argento al Campionato Europeo di Trento. Il prossimo anno passerà professionista con la Trek-Segafredo.

Il campione del mondo Filippo Baroncini sarà la stella più lucente di un firmamento di atleti di altissimo livello, italiani e stranieri, che, come ogni anno, animeranno la corsa di Oggiono che può contare su un parterre di partecipanti di altissimo livello e che rappresenta il trampolino di lancio ideale dei futuri campioni.

È in via di definizione l’elenco definitivo delle squadre che si schiereranno alla partenza e che sarà comunicato nei prossimi giorni.

PROGRAMMA

Domenica 3 ottobre 2021

10,30 Presentazione squadre partecipanti

12,00 Inizio gara Il Piccolo Lombardia

12,20-16,00 Maxi Schermo con diretta streaming della gara

16,00 Arrivo

16,30 Cerimonia di premiazione

A partire dalle 10 Street food e stand cycling e altro ancora