«Boomers» di nome, ma non di fatto. Come riporta PrimaMerate.it, Justyn D’Ippolito (nella foto), 26enne calciatore di Castello di Brianza, prenderà parte alla prima edizione della Kings League Italiana il cui calcio d’inizio verrà ufficialmente dato nel 2025. Lo farà vestendo nientemeno che la maglia dei «Boomers» del presidente Federico Leonardo Lucia, per tutti semplicemente Fedez.

Dalla Brianza ai "Boomers" di Fedez: Justyn D'Ippolito nella Kings League Italia

Dopo il successo del Mondiale per club in Messico dello scorso mese di giugno 2024, il format unico che unisce sport e spettacolo, con regole game-changing per partite sempre più spettacolari ed emozionanti, sbarca in Italia e D’Ippolito sarà al via della competizione da protagonista.

«Sotto la presidenza di Zlatan Ibrahimovic e la direzione sportiva di Claudio Marchisio sono state scelte 12 squadre presiedute dai migliori streamer e creator d'Italia – spiega il brianzollese – Tra questi ci sono anche i Boomers di Fedez. Per me è un orgoglio farne parte, soprattutto per il modo in cui ci sono arrivato».

Di fatto, tra oltre 300 aspiranti campioni scremati poi a 150 attraverso i Tryouts dello scorso novembre, D’Ippolito è stato selezionato dal team come Wild Card, ovvero come uno dei tre professionisti che possono essere inseriti nelle squadre. Una circostanza che ha evitato di fatto la partecipazione al Draft del 5 dicembre dove, sulla carta, avrebbe potuto essere la prima scelta di altri team partecipanti.

«In questa sorta di lotteria, la squadra dei Boomers era nell’ordine la decima a scegliere – prosegue Justyn – e, per questo, hanno deciso di contattarmi e propormi di diventare una wild card. Sono molto contento perché a desiderarmi così tanto è stata la squadra che volevo mi scegliesse, non tanto per il presidente quanto per lo staff che ci allenerà. Quando ho ricevuto la chiamata di Dario Marcolin e Valerio Fiori non sapevo se crederci o meno».

Saranno infatti gli ex campioni rossoneri a rivestire rispettivamente il ruolo di allenatore e preparatore dei portieri nel team in cui, oltre al brianzollese, prenderà parte anche l’ex bluceleste Stefano Sberna e Nicola Caccia, attualmente 2° miglior marcatore di sempre della Serie B.

«L’obiettivo per me è uno solo: arrivare il più in alto possibile dando il meglio di me stesso – afferma il calciatore – A livello di squadra, invece, cercheremo di arrivare nelle prime 4 per tornare a disputare il Mondiale per club di cui ancora non si conoscono data e location».

Nel frattempo per il brianzollese è arrivata un’altra grande soddisfazione: dal 6 al 12 gennaio si svolgerà infatti a Milano il primo Mondiale per nazioni di KL e, nei giorni scorsi, proprio Justyn D’Ippolito è stato inserito tra i calciatori selezionati dalla Nazionale Italiana per partecipare al mondiale.