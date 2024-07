La catena "Il Gigante" apre un nuovo supermercato a Castello di Brianza e annuncia assunzioni.

A diramare l'avviso del via al piano assunzionale del nuovo supermercato è stato, nelle scorse ore, anche il Comune di Castello di Brianza.

Il Gigante apre un nuovo supermercato in provincia di Lecco

Sei i posti di lavoro disponibili, come riportato sul portale dell'azienda di grande distribuzione "Il Gigante".

Per il nuovo supermercato di Castello si cercano baristi, panettieri, pasticceri, addetti alle vendite, banconieri di salumeria e di macelleria.

Il Gigante di Castello di Brianza sorgerà nei prossimi mesi nella zona ricompresa tra le vie Don Allamano e via Lecco.

"Il Gigante di Castello di Brianza è stato concepito come un Ipermercato a misura d'uomo, servito da 470 comodi posti auto di cui 200 coperti. La superficie lorda è di 6.300 metri quadri" si legge sul sito dell'azienda.

A diffondere la voce del piano assunzionale lanciato in questi giorni, come detto, è anche il Comune di Castello che ha indicato alla cittadinanza le modalità per inviare il proprio curriculum, cioè seguendo i passaggi richiesti a questo link: https://ilgigante.net/lavoraconnoi/offerte-di-lavoro/

L'articolo 20 della convenzione urbanistica At 12 sottoscritta dalla catena con il Comune di Castello riporta oltretutto che:

"I soggetti attuatori si impegnano per loro stessi e per i loro successori o aventi causa a garantire, a parità di valenza dei curriculum vitae e della idoneità dei candidati, la priorità ai cittadini residenti a Castello di Brianza, nell'assunzione del personale addetto alla struttura di vendita, almeno nella percentuale del 50% degli addetti di previsto impiego".