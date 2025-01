Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 22 gennaio 2025, lungo la strada che collega i Comuni di Castello Brianza e Colle Brianza:un giovane è finito con l'auto nella scarpata.

La chiamata ai soccorsi è giunta alla centrale operativa Soreu Laghi intorno alle 13.30 da via Adamello, nel territorio di Castello Brianza.

Auto nella scarpata: 27enne in condizioni serie

Il conducente, un giovane di 27 anni alla guida di una Opel Corsa grigia, avrebbe perso il controllo del veicolo mentre percorreva via Adamello in direzione Castello Brianza, nei pressi della doppia curva caratterizzata dalla presenza di una statua in legno raffigurante una volpe.

La vettura è uscita di strada, precipitando in una scarpata e ribaltandosi. I dettagli dell’incidente sono al momento sotto indagine da parte dei Carabinieri della Compagnia di Merate, intervenuti sul luogo insieme ai Vigili del Fuoco. Inizialmente era previsto l’intervento di un elisoccorso, poi rientrato.

Il conducente è stato estratto dal veicolo e trasportato in ambulanza all’ospedale Manzoni di Lecco. Nonostante la gravità della situazione, le sue condizioni sono stabili. È stato trasferito in codice giallo per ulteriori accertamenti in Pronto Soccorso.

Le operazioni di soccorso, inizialmente classificate in codice rosso, hanno richiesto l’intervento di due automediche e un’ambulanza.