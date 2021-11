Rocca: "Eduscopio 2021 conferma la qualità della scuole lecchesi"

Il Consigliere della Provincia di Lecco delegato all’Istruzione e Formazione professionale Felice Rocca commenta con soddisfazione i dati dell’edizione 2021 di Eduscopio, la ricerca realizzata dalla Fondazione Giovanni Agnelli che valuta la qualità di licei e istituti tecnici di tutta Italia nella preparazione degli studenti agli studi universitari e al mondo del lavoro.

“L’indagine Eduscopio 2021 ha confermato nuovamente l'elevata qualità dell'offerta formativa del sistema scolastico lecchese. Un risultato importante e non scontato, per il quale dobbiamo ancora una volta ringraziare dirigenti scolastici, personale docente e non docente, che quotidianamente contribuiscono a raggiungere questi elevati standard, ma anche studenti e famiglie che hanno creduto e credono nella scuola lecchese. Questo riscontro è motivo di grande orgoglio per la Provincia di Lecco e per il Comitato provinciale di indirizzo e coordinamento della rete scolastica e formativa, che con la sua azione permette di avere un'offerta ricca, articolata, diffusa, fortemente correlata con il mondo del lavoro e delle imprese; un'offerta che per il 2022 si arricchirà ancora di più con l'indirizzo Agrario al Marco Polo di Colico e il raddoppio dell'Elettronico, che sarà presente, oltre al Badoni di Lecco, anche al Vigano di Merate”.