Omaggio e ricordo, ma al tempo stesso celebrazione dell’impegno civile, quotidiano , corale, conto tutte le mafie. E’ giunta a conclusione la quinta edizione del premio Paolo Cereda, intitolato all’indimenticato fondatore di Libera Lecco scomparso prematuramente nel 2017. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese e da Libera - Coordinamento di Lecco in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale, ha voluto promuovere per le scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Lecco l’impegno dei giovani per la legalità democratica e la cittadinanza attiva.

Premio Paolo Cereda: riconoscimenti alle cinque classi vincitrici

Una cerimonia, quella di conferimento del premio, che si è svolta ieri scorso al Polo territoriale del Politecnico alla vigilia di una data importante, cruciale e dolorosa: l’anniversario della morte (23 maggio 1992) del giudice Giovanni Falcone, baluardo della lotta alla Mafia, barbaramente ucciso nella tragica strage di Capaci.

Dopo i risultati importanti delle quattro precedenti edizioni rivolte alle scuole medie e superiori del territorio, quest’anno i ragazzi hanno lavorato sul tema «Trasi munnizza e niesci oro. Dal ruolo delle ecomafie a Lecco e in Lombardia a quando essere cittadini consapevoli permette di contrastare i reati ambientali della criminalità organizzata».

21 classi del territorio (8 appartenenti alle scuole secondarie di primo grado e 13 alle secondarie di secondo grado) che hanno partecipato prendendo parte anche a un percorso formativo con la giornalista d’inchiesta Rosi Battaglia che ha affiancato la bibliografia e la filmografia pensate ad hoc per il tema scelto per la quinta edizione del bando. Cinque le cassi premiate lunedì con l’assegnazione di un contributo di 1.000 euro da utilizzare per attrezzature e attività didattiche. Applausi per la 4 B del Parini Lecco, per la 3 a dell’istituto Maria Ausiliatrice di Lecco, per la 2 D del Liceo Agnesi di Merate, per la 1 A del liceo Grassi di Lecco e per la 1 C dell’istituto comprensivo di Galbiate.

I giovani hanno illustrato i progetti realizzati davanti a Luca Cereda, al coordinatore di Libero Alberto Bonacina, al viceprefetto Paola Cavalcanti, al presidente del consiglio comunale Alberto Nigriello alla presidente della Foindazione Maria Grazia Nasazzi, Lorenzo Frigerio, referente di Liberainformazione e Raffaele Cesana, rappresentante dell'ufficio scolastico provinciale.