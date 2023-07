Pioggia da record nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 luglio 2023 e temperature che sono decisamente precipitate. I temporali annunciati (la sala operativa della Protezione Civile regionale aveva diramato ieri una allerta meteo gialla) sono davvero arrivati sulla provincia di Lecco portando un"carico d'acqua" davvero non indifferente.

Pioggia e fulmini da record nella notte

Secondo gli esperti di Meteo Val San Martino "rovesci insistenti e temporali hanno investito i nostri settori dalla serata di ieri con accumuli importanti".

Ecco qualche dato rilevato dalla rete CML nelle zone più colpite nei nostri settori:

Garlate 65.6 mm ieri sera + altri 7.4 mm dalla mezzanotte

Olginate 48.8 mm ieri sera + altri 9.9 mm dalla mezzanotte

Galbiate 77.0 mm ieri sera + altri 5.8 mm dalla mezzanotte

Pontida Ovest 51.8 mm ieri sera + altri 1.3 mm dalla mezzanotte

Non sono mancati nemmeno i fulmini. Ecco infatti le fulminazioni registrate dalle reti di stazioni Lightningmaps.org e Blitzortung.org nelle ultime 24 ore

Le previsioni per oggi

Per la giornata di oggi, martedì, gli esperti di Meteo Val San Martino prevedono "nuvolosità irregolare con qualche schiarita nel corso del giorno, sempre in un contesto di instabilità e variabilità. Rovesci sparsi nel corso del giorno con maggiore probabilità a inizio giornata e dal pomeriggio ed in serata. Temperature minime e massime in calo. Zero termico in calo fino a 3800 metri. Nei nostri settori registriamo minime comprese tra 12.8°C di Passo di Valcava e 18.2°C di Olginate. Venti al piano da est-sudest, con rinforzi a tratti; sui monti moderati da sud"

Foto Meteo Val San Martino