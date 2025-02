Le iscrizioni alle scuole superiori della provincia di Lecco per l’anno scolastico 2025/2026 evidenziano alcune variazioni significative rispetto all'anno precedente. E' quanto emerge dal report diffuso dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco diretto da Adamo Castelnuovo.

Iscrizioni Scuole Superiori Lecco 2025/2026: trend, crescite e flessioni

Il numero totale degli studenti iscritti ha subito una leggera flessione del 5%, passando da 2.783 a 2.653 . Questo calo riflette un cambiamento nelle scelte dei ragazzi e nelle tendenze educative del territorio.

Osservando i dati relativi ai Licei, notiamo alcune variazioni interessanti. Complessivamente, si registra un lieve calo dell’1,60%, ma all'interno di questa tendenza generale ci sono differenze significative tra i vari indirizzi. Il Liceo Scientifico, in particolare nella sua opzione Scienze Applicate, ha perso il 2,34% degli iscritti, mentre il Liceo Linguistico ha subito un calo dell’1%. Tuttavia, non tutti i dati sono negativi: il Liceo delle Scienze Umane è in crescita con un aumento dell’1,20%, e anche il Liceo Classico registra un piccolo ma significativo +0,50%.

Gli Istituti Tecnici mostrano segnali incoraggianti, soprattutto in alcuni settori strategici per il territorio lecchese. Il percorso Meccanica-Meccatronica ed Energia ha registrato un aumento dell’1,30%, un risultato che conferma il valore della collaborazione tra scuole e imprese locali. Anche il settore Costruzioni, Ambiente e Territorio ha visto un incremento dell’1%, mentre il corso di Amministrazione, Finanza e Marketing ha perso circa l’1,50% delle iscrizioni.

Anche negli Istituti Professionali si osservano dinamiche differenti a seconda dell’indirizzo di studio. Cresce, ad esempio, l’attrattività dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, con un aumento dell’1,20%, probabilmente grazie alle numerose collaborazioni con associazioni e realtà del settore. Al contrario, il percorso Industria e Artigianato per il Made in Italy ha subito un lieve calo dell’1%.

Tra le novità di quest’anno, spicca l’introduzione del percorso quadriennale Meccanico-Meccatronico presso l'Istituto Marco Polo di Colico. Questo programma innovativo permetterà agli studenti di sviluppare competenze avanzate in ambito tecnologico e di proseguire gli studi negli Istituti Tecnologici Superiori (ITS). La collaborazione con imprenditori e manager locali renderà l’esperienza formativa ancora più concreta e allineata alle esigenze del mercato del lavoro.

L’andamento delle iscrizioni nelle scuole superiori lecchesi racconta una realtà in continua trasformazione. Alcuni percorsi sono in crescita, altri mostrano segnali di flessione, ma l’obiettivo rimane quello di offrire agli studenti opportunità formative in linea con le loro aspirazioni e con le richieste del mondo del lavoro.