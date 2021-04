“Grazie alle nostre sollecitazioni, Regione Lombardia si è impegnata a rifinanziare il bando per gli interventi diretti a ridurre gli incidenti stradali attraverso il miglioramento della segnaletica”, lo annuncia Raffaele Straniero, consigliere regionale del Pd, commentando la risposta data ai dem dall’assessore alla Sicurezza De Corato all’interrogazione in merito.

Sicurezza, Straniero (Pd): “Grazie al nostro intervento, Regione si impegna a rifinanziare il bando per ridurre gli incidenti stradali”

“Il bando, dell’ottobre scorso, per l’assegnazione di finanziamenti a favore dei Comuni con meno di 30mila abitanti o delle unioni dei municipi per la realizzazione di interventi volti a ridurre gli incidenti stradali, ha ammesso 310 progetti, ma le risorse stanziate, 3 milioni e mezzo di euro, bastano solo per 79 – rivela Straniero –. Per questo, considerata l’importanza della finalità del bando, che finanzia misure di regolamentazione del traffico, riqualificazione del sistema viario e razionalizzazione della segnaletica, abbiamo chiesto alla Giunta di rifinanziarlo e far scorrere le graduatorie in modo da sostenere tutti i progetti ammessi”.

Risultato: l’assessore si è impegnato a recuperare le risorse, del valore di oltre 8 milioni di euro, necessarie a finanziare i 231 progetti ammessi ma non finanziati e di utilizzarle scorrendo le graduatorie.

“Una risposta che ci soddisfa. Da parte nostra continueremo a seguire l’iter del bando e a vigilare perché l’impegno preso sia concretizzato al più presto”, conclude il consigliere dem.

I contributi che riceveranno i Comuni finora ammessi e non finanziati

Cortenova 22.961,57

Casargo 17.338,64

Osnago 40.000

Sirone 40.000

Calolziocorte 60.000

Garlate 40.000

Missaglia 44.000

Brivio 33.408.48

Vercurago 38.665

Premana 40.000

Bosisio Parini 40.000

Castello di Brianza 37.800

Cassina Valsassina 19.350

Merate 60.000

Robbiate 18.715,33