Straniero: “Regione rifinanzi il bando per gli interventi diretti a ridurre gli incidenti stradali”

Regione Lombardia rifinanzi il bando per gli interventi diretti a ridurre gli incidenti stradali attraverso il miglioramento della segnaletica. A chiederlo, con un’interrogazione, è il Gruppo regionale del Pd.

“Il bando per l’assegnazione di finanziamenti a favore dei Comuni con meno di 30mila abitanti o delle unioni di comuni per la realizzazioni di interventi volti a ridurre gli incidenti stradali, ha ammesso oltre 300 progetti, ma le risorse stanziate, 3 milioni e mezzo di euro, bastano solo per 79 progetti”, fa sapere Raffaele Straniero, consigliere regionale del Pd.

“Considerata l’importanza della finalità del bando, che finanzia misure di regolamentazione del traffico, riqualificazione del sistema viario e razionalizzazione della segnaletica, chiediamo alla Giunta di rifinanziare il bando e far scorrere le graduatorie, in modo da sostenere tutti i progetti ammessi. Se vogliamo davvero intervenire su una drastica riduzione degli eventi infausti sulle nostre strade a favore della sicurezza dei cittadini, non possiamo certo limitare così le risorse. Altrimenti, progetti a spot non serviranno a nulla”, conclude il consigliere dem.