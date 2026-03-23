RIFORMA

Referendum sulla giustizia, affluenza definitiva a Lecco al 64,95% I RISULTATI COMUNE PER COMUNE

I primi risultati dovrebbero arrivare a breve  offrendo un quadro chiaro dell’esito di questa importante consultazione, anche se al momento le prime proiezioni vedono in vantaggio il no.

Referendum sulla giustizia, affluenza definitiva a Lecco al 64,95% I RISULTATI COMUNE PER COMUNE

Lecco · 23/03/2026 alle 15:52

Oggi, lunedì 23 marzo 2026, si sono chiuse le urne per il referendum costituzionale sulla giustizia in Italia, dopo due giorni di voto iniziati domenica 22 marzo. Per milioni di italiani è stata l’occasione di esprimere la propria opinione su una riforma che tocca uno dei pilastri dello Stato: il sistema giudiziario.

Referendum sulla giustizia, urne chiuse

Il referendum verteva su alcune modifiche fondamentali: la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, la divisione del Consiglio Superiore della Magistratura in due sezioni distinte e l’istituzione di una nuova Alta Corte disciplinare incaricata di valutare eventuali irregolarità dei magistrati.

Queste modifiche erano già state approvate dal Parlamento, ma, non essendo stata raggiunta una maggioranza qualificata, è stato necessario sottoporle al giudizio diretto dei cittadini. La consultazione rappresenta quindi un momento di partecipazione diretta alla vita democratica, in cui ogni elettore ha potuto dire “sì” o “no” alla riforma proposta.

Ora inizia la fase dello spoglio delle schede, attesissimo per capire quale sarà il responso popolare e quale futuro attenderà la giustizia italiana. I primi risultati dovrebbero arrivare a breve  offrendo un quadro chiaro dell’esito di questa importante consultazione, anche se al momento le prime proiezioni vedono in vantaggio il no a livello italiano e il sì a livello provinciale.

I risultati definitivi in provincia di Lecco

Vince il sì a:

  • Abbadia 52,60%
  • Airuno 55,70%
  • Annone 56,62%
  • Ballabio 57,03%
  • Barzago 58,95%
  • Barzanò 58,55%
  • Barzio 68,99%
  • Bellano 57,59%
  • Bosisio Parini 60,55%
  • Brivio 53,90%
  • Bulciago 55,66%
  • Calco 54,02%
  • Calolziocorte 68,99%
  • Carenno 66,84%
  • Casargo 73%
  • Casatenovo 52,79%
  • Cassago 56,12%
  • Cassina 77,17%
  • Castello di Brianza 60,31%
  • Cesana Brianza 68,61%
  • Civate 54,01%
  • Colico 63,07%
  • Colle Brianza 62,57%
  • Cortenova 76,77%
  • Costa Masnaga 56,91%
  • Crandola 71,76%
  • Cremella 59,70%
  • Cremeno 65,71%
  • Dervio 59,13%
  • Dolzago 58,98%
  • Dorio 65,43%
  • Ello 64,88%
  • Erve 68,73%
  • Esino 78,03%
  • Galbiate 53,25%
  • Garbagnate Monastero 60,44%
  • Garlate 51,82%
  • Imbersago 52,67%
  • Introbio 73,20%
  • Lecco 50,96%
  • Lierna 61,21%
  • Malgrate 53,48%
  • Mandello 56,38%
  • Margno 74,27%
  • Merate 51,19%
  • Missaglia 53,84%
  • Moggio 73,76%
  • Molteno 60,58%
  • Monte Marenzo 56,98%
  • Montevecchia 50,83%
  • Monticello 60,22%
  • Morterone 78,95%
  • Nibionno 60,60%
  • Oggiono 55,29%
  • Olgiate Molgora 50,74%
  • Olginate 53,31%
  • Oliveto 62,72%
  • Pagnona 58,00%
  • Parlasco 78,21%
  • Pasturo 66,27%
  • Perledo 60,51%
  • Pescate 64,52%
  • Premana 79,54%
  • Primaluna 66,83%
  • Rogeno 58,70%
  • Santa Maria Hoè 55,61%
  • Sirone 63,94%
  • Sirtori 62,70%
  • Sueglio 55,95%
  • Suello 62,23%
  • Taceno 68,85%
  • Valgreghentino 58,06%
  • Valmadrera 52,94%
  • Valvarrone 61,54%
  • Varenna 58,06%
  • Vercurago 51,66%
  • Viganò 53,02%

Vince il no a

  • Cernusco Lombardone 53,08%
  • La Valletta 50,63%
  • Lomagna 52,78%
  • Osnago 52,75%
  • Paderno d’Adda 53,98%
  • Robbiate con 50,26%.
  • Verderio 50,24%

Affluenza definitiva a Lecco al 64,95%

Per quanto riguarda l’affluenza è sopra in In Italia è sopra il 58% mentre in provincia di Lecco il dato definitivo è 64,95%. (QUI AFFLUENZA DI IERI)

Tra i comuni con la maggiore affluenza spiccano Morterone, che raggiunge il 70,37%, seguito da Colle Brianza con il 70,15%, Cremella al 69,88% e Vigano’ al 68,60%. Questi dati testimoniano come, anche in comuni di dimensioni relativamente ridotte, l’interesse per il voto possa risultare particolarmente elevato, con una larga maggioranza degli aventi diritto che si è recata alle urne.

Al contrario, alcuni comuni registrano una partecipazione più contenuta: Valvarrone si ferma al 55,53%, Pagnona al 51,54%, mentre Esino Lario e Taceno registrano rispettivamente 58,91% e 58,77%. La minore affluenza in queste località potrebbe essere legata alla dimensione ridotta dell’elettorato o a dinamiche locali specifiche, come la dispersione geografica o fattori logistici.

Nei comuni più grandi, come Lecco, Merate e Calolziocorte, l’affluenza finale si colloca tra il 65% e il 67%, allineandosi perfettamente alla media provinciale. Ciò suggerisce una partecipazione consistente tra gli elettori dei centri urbani principali, a conferma della loro centralità nelle dinamiche elettorali della provincia.

In sintesi, l’analisi dei dati evidenzia una partecipazione etereogenea ma complessivamente buona: i comuni più piccoli mostrano valori variabili, mentre i centri maggiori mantengono una costante affluenza intorno alla media provinciale, a dimostrazione di un elettorato attento e coinvolto.

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