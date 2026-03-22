Referendum giustizia: alle 19 affluenza al 45,86% in provincia di Lecco

Trattandosi di una consultazione confermativa non è previsto quorum. Qualunque sarà l’affluenza, dunque, vincerà la scelta che otterrà un solo voto in più.

Il 22 e 23 marzo 2026, gli italiani sono chiamati a votare per il referendum sulla giustizia, una consultazione popolare che riguarda modifiche a diverse norme del sistema giudiziario, tra cui la responsabilità dei magistrati, i criteri di elezione dei membri del CSM e alcune procedure relative ai processi penali e civili. L’obiettivo dei referendum è rendere più trasparente e responsabile il funzionamento della giustizia, ma il tema, tecnico e complesso, spesso fatica a mobilitare un’ampia partecipazione.

Referendum giustizia

A livello nazionale l’affluenza al voto per il referendum sulla riforma della giustizia alle ore 19 è del 38,9%.Trattandosi di una consultazione confermativa non è previsto quorum. Qualunque sarà l’affluenza, dunque, vincerà la scelta che otterrà un solo voto in più.

I dati dell’affluenza in provincia di Lecco alle 19 di domenica 22 marzo 2026

Partendo dal dato complessivo provinciale, pari a circa il 45,86%, possiamo dire che il livello medio di partecipazione si colloca su valori discreti, ma non omogenei. Infatti, osservando i singoli comuni, emergono chiaramente due dinamiche territoriali.

Da un lato troviamo i comuni della Brianza lecchese e dell’area meratese, come Cernusco Lombardone, Verderio e Imbersago, che registrano livelli di affluenza significativamente più elevati, spesso superiori al 49-50%. Anche centri importanti come Merate e Casatenovo si collocano sopra la media provinciale, confermando una maggiore partecipazione in queste zone.

Dall’altro lato, i comuni montani e della Valsassina mostrano valori sensibilmente più bassi. Località come Morterone, Esino Lario e Premana registrano livelli di affluenza inferiori al 40%, evidenziando una minore partecipazione.

Il capoluogo, Lecco, si posiziona sopra la media con un valore intorno al 48%, confermando il ruolo delle aree urbane come poli di maggiore coinvolgimento.

🔝 Comuni con percentuali più alte

Tra i valori più alti emergono:

Viganò → 51,82

→ 51,82 Cernusco Lombardone → 50,42

→ 50,42 Imbersago → 49,41

→ 49,41 Verderio → 49,01

→ 49,01 Garbagnate Monastero → 49,19

→ 49,19 Cremella → 49,93

👉 Zona chiaramente più “performante”: Brianza lecchese / Meratese

🔻 Comuni con percentuali più basse

I più bassi:

Morterone → 33,33

→ 33,33 Pagnona → 35,49

→ 35,49 Taceno → 36,49

→ 36,49 Esino Lario → 36,80

→ 36,80 Premana → 37,06

→ 37,06 Varenna → 37,76

👉 Zona: Valsassina e aree montane

LECCO 315 su 315 17,91 45,86 ABBADIA LARIANA 3 su 3 17,19 45,31 AIRUNO 3 su 3 18,16 43,74 ANNONE DI BRIANZA 2 su 2 13,95 44,95 BALLABIO 3 su 3 19,35 45,86 BARZAGO 2 su 2 19,49 44,49 BARZANO’ 4 su 4 16,81 47,81 BARZIO 2 su 2 19,29 44,03 BELLANO 5 su 5 17,24 39,49 BOSISIO PARINI 3 su 3 18,23 47,18 BRIVIO 4 su 4 15,73 42,80 BULCIAGO 3 su 3 19,02 45,65 CALCO 4 su 4 18,51 45,21 CALOLZIOCORTE 12 su 12 17,46 43,38 CARENNO 2 su 2 14,85 44,21 CASARGO 1 su 1 18,88 42,22 CASATENOVO 12 su 12 18,69 48,84 CASSAGO BRIANZA 3 su 3 15,96 45,13 CASSINA VALSASSINA 1 su 1 15,56 41,78 CASTELLO DI BRIANZA 2 su 2 16,79 44,35 CERNUSCO LOMBARDONE 3 su 3 19,42 50,42 CESANA BRIANZA 2 su 2 19,00 45,38 CIVATE 3 su 3 17,20 42,71 COLICO 8 su 8 14,79 39,85 COLLE BRIANZA 2 su 2 18,33 48,44 CORTENOVA 2 su 2 16,09 44,67 COSTA MASNAGA 4 su 4 16,94 46,08 CRANDOLA VALSASSINA 1 su 1 21,00 38,81 CREMELLA 2 su 2 22,11 49,93 CREMENO 1 su 1 18,39 41,30 DERVIO 3 su 3 19,37 44,72 DOLZAGO 2 su 2 19,05 44,68 DORIO 1 su 1 20,77 45,77 ELLO 1 su 1 19,86 47,41 ERVE 1 su 1 15,41 40,46 ESINO LARIO 1 su 1 12,05 36,80 GALBIATE 9 su 9 18,31 48,13 GARBAGNATE MONASTERO 2 su 2 19,31 49,19 GARLATE 2 su 2 16,10 42,61 IMBERSAGO 2 su 2 21,70 49,41 INTROBIO 2 su 2 19,20 43,59 LA VALLETTA BRIANZA 5 su 5 16,41 44,52 LECCO 43 su 43 19,34 48,31 LIERNA 2 su 2 17,63 43,80 LOMAGNA 4 su 4 19,00 45,48 MALGRATE 4 su 4 17,17 46,48 MANDELLO DEL LARIO 10 su 10 19,48 48,26 MARGNO 1 su 1 21,82 41,52 MERATE 15 su 15 17,58 47,76 MISSAGLIA 7 su 7 17,50 44,52 MOGGIO 1 su 1 16,42 44,12 MOLTENO 3 su 3 16,58 46,40 MONTE MARENZO 3 su 3 16,92 45,18 MONTEVECCHIA 2 su 2 18,01 49,73 MONTICELLO BRIANZA 5 su 5 18,90 47,36 MORTERONE 1 su 1 14,81 33,33 NIBIONNO 3 su 3 16,84 44,90 OGGIONO 8 su 8 17,35 45,34 OLGIATE MOLGORA 5 su 5 18,08 46,14 OLGINATE 5 su 5 16,16 42,81 OLIVETO LARIO 3 su 3 16,93 38,91 OSNAGO 4 su 4 18,00 47,07 PADERNO D’ADDA 3 su 3 17,68 47,05 PAGNONA 1 su 1 13,31 35,49 PARLASCO 1 su 1 18,25 48,41 PASTURO 2 su 2 16,13 38,37 PERLEDO 1 su 1 18,89 41,02 PESCATE 2 su 2 18,60 42,58 PREMANA 2 su 2 13,91 37,06 PRIMALUNA 2 su 2 16,47 39,07 ROBBIATE 4 su 4 16,78 45,22 ROGENO 3 su 3 18,72 44,87 SANTA MARIA HOE’ 2 su 2 16,52 47,26 SIRONE 2 su 2 16,73 46,15 SIRTORI 2 su 2 16,72 47,61 SUEGLIO 1 su 1 15,87 48,41 SUELLO 2 su 2 15,25 45,66 TACENO 1 su 1 16,82 36,49 VALGREGHENTINO 3 su 3 16,99 47,58 VALMADRERA 9 su 9 17,52 44,85 VALVARRONE 3 su 3 12,24 37,41 VARENNA 1 su 1 20,04 37,76 VERCURAGO 3 su 3 18,21 47,03 VERDERIO 4 su 4 19,13 49,01 VIGANO’ 2 su 2 21,71 51,82

Alle 12 di oggi, quindi a poche ore dall’apertura dei seggi, l’affluenza si è fermata a circa il 14,9% degli aventi diritto.

I dati dell’affluenza in provincia di Lecco alle 12 di domenica 22 marzo 2026

Alle 12 di oggi, quindi a poche ore dall’apertura dei seggi, l’affluenza si è fermata a circa il 14,9% degli aventi diritto.

In provincia di Lecco la partecipazione al momento è sopra la media Italiana con una percentuale del 17,91%

I dati sull’affluenza nei comuni della provincia di Lecco mostrano un quadro complessivamente abbastanza omogeneo, ma con alcune differenze interessanti che meritano attenzione.

In generale, la maggior parte dei comuni si colloca in una fascia intermedia compresa tra il 16% e il 19%, segno di una partecipazione piuttosto stabile e diffusa sul territorio. Comuni più grandi come Lecco, Merate o Casatenovo si attestano proprio in questo intervallo, suggerendo un comportamento elettorale abbastanza in linea con la media provinciale.

Tuttavia, emergono alcuni casi di affluenza particolarmente elevata. Piccoli centri come Cremella, Margno e Viganò registrano i valori più alti, superando il 21%. Questo dato può essere interpretato come un segnale di maggiore partecipazione civica nelle realtà più piccole, dove il senso di comunità e il coinvolgimento diretto nella vita pubblica tendono a essere più forti.

Al contrario, alcuni comuni mostrano livelli di affluenza sensibilmente più bassi. Tra questi spiccano Esino Lario, Valvarrone e Pagnona, che si collocano ben al di sotto della media. In questi casi, il dato potrebbe riflettere fattori come lo spopolamento, una minore mobilitazione elettorale o un minore interesse verso la consultazione.

Un elemento interessante è proprio la variabilità tra piccoli comuni: alcuni registrano picchi molto alti, mentre altri si trovano tra i valori più bassi. Questo suggerisce che la dimensione demografica da sola non basta a spiegare l’affluenza, ma che entrano in gioco dinamiche locali specifiche, come il radicamento delle amministrazioni, la presenza di temi sentiti dalla popolazione o il grado di partecipazione civica.

🔝 Affluenza più alta

Cremella → 22,11

→ Margno → 21,82

→ Viganò → 21,71

→ Imbersago → 21,70

→ Crandola Valsassina → 21,00

→ Dorio → 20,77

→ Varenna → 20,04

👉 Il valore massimo è Cremella (22,11)

🔻 Affluenza più bassa

Esino Lario → 12,05

→ Valvarrone → 12,24

→ Pagnona → 13,31

→ Premana → 13,91

→ Annone di Brianza → 13,95

👉 Il valore minimo è Esino Lario (12,05)