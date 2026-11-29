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La Lega conferma la propria presenza nel nuovo Consiglio provinciale e rivendica il risultato ottenuto alle elezioni per il rinnovo dell’assemblea di Villa Locatelli. Al termine dello spoglio iniziato nella mattinata di oggi, domenica 29 novembre 2026, tutti e tre i consiglieri uscenti del partito sono stati rieletti nella lista unitaria Casa dei Comuni – Hofmann Presidente, che ha conquistato la maggioranza assoluta dei seggi.

Provincia, la Lega conferma tre consiglieri: Micheli è il più votato

A sottolineare l’esito del voto è la Lega Italia Federale di Lecco, che evidenzia anche il risultato personale di Mattia Micheli, consigliere di Abbadia Lariana, risultato il più votato in assoluto con 10.593 voti ponderati. Rieletti anche Stefano Simonetti, di Valgreghentino, e Luca Caremi, di Calolziocorte.

Il movimento sottolinea inoltre il proprio peso all’interno della lista, nella quale la componente leghista ha espresso la maggioranza relativa, confermandosi, secondo il partito, prima forza del centrodestra provinciale.

«Il risultato di Mattia Micheli è la vittoria del radicamento, della presenza costante nei Comuni e della credibilità dei nostri amministratori – sottolinea Daniele Butti , segretario Provinciale Lega Italia Federale Lecco – Mattia, Stefano e Luca sono stati premiati perché in questi anni hanno lavorato con serietà, concretezza e passione per la nostra Provincia. La Lega si conferma guida del centrodestra lecchese: il partito che ascolta i territori, che sta al fianco dei Sindaci e che trasforma le esigenze dei Comuni in risultati concreti su viabilità, scuole, ambiente e sviluppo locale».

La Lega ha rivolto un ringraziamento ai sindaci e ai consiglieri comunali che hanno sostenuto i propri candidati, oltre che ai militanti e agli amministratori impegnati nella campagna elettorale.

Il partito assicura infine che continuerà a lavorare al fianco della presidente della Provincia Alessandra Hofmann e degli amministratori locali, con l’obiettivo dichiarato di proseguire il lavoro svolto e rafforzare il ruolo della Provincia come «vera Casa dei Comuni».