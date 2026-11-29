Casa dei Comuni – Hofmann Presidente è la lista più votata e porta in Consiglio sette rappresentanti. Quattro eletti per La Provincia territorio bene comune, uno per i Civici. Affluenza all'85,07%.

Aggiungi Prima Lecco alle tue fonti preferite

Il centrodestra vince le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Lecco e conquista la maggioranza dei seggi. La lista Casa dei Comuni – Hofmann Presidente ottiene infatti sette dei dodici posti disponibili, imponendosi come la formazione più rappresentata nel nuovo Consiglio. Quattro consiglieri vanno a La Provincia territorio bene comune, mentre un seggio è assegnato a Civici per la Provincia.

GUARDA LA GALLERY (7 foto) ← →

Elezioni provinciali: il centrodestra vince e conquista 7 seggi su 12

Il risultato è arrivato oggi, domenica 29 novembre 2026 al termine delle operazioni di scrutinio e ponderazione dei voti, che hanno portato alla proclamazione ufficiale dei dodici eletti da parte dell’Ufficio elettorale della Provincia.

A guidare la graduatoria delle preferenze ponderate è Mattia Micheli, candidato di Casa dei Comuni, che raccoglie 10.153 voti. Alle sue spalle, sempre nella stessa lista, Antonio Leonardo Pasquini con 6.110, Stefano Simonetti con 6.072, Luca Caremi con 5.712, Paolo Alessandro Milani con 5.518, Michele Peccati con 4.809 e Silvia Maria Gisella Bosio con 4.719.

Quattro i rappresentanti eletti per La Provincia territorio bene comune: Paolo Lanfranchi, primo della lista con 7.281 voti ponderati, Manuel Tropenscovino con 6.528, Patrizia Riva con 5.403 e Gaetano Caldirola con 4.953.

Un solo seggio, infine, per Civici per la Provincia, che sarà rappresentata da Cesare Colombo, forte di 3.558 voti ponderati.

L’affluenza alle urne è stata particolarmente alta: hanno votato 872 amministratori locali su 1.025 aventi diritto, pari all’85,07%. I voti validi sono stati 868, per un totale di 89.379 voti ponderati. Si sono registrate inoltre due schede bianche e due nulle.

Le operazioni sono iniziate alle 8 di questa mattina nel seggio elettorale, con lo scrutinio delle schede. Dalle 11 l’Ufficio elettorale ha proceduto alla ponderazione dei voti, passaggio necessario per attribuire il peso delle preferenze in base alla fascia demografica dei Comuni di provenienza degli amministratori votanti. Sono seguite la stesura dei verbali e la proclamazione degli eletti.

Il nuovo Consiglio provinciale si presenta dunque con una netta prevalenza di Casa dei Comuni – Hofmann Presidente, che potrà contare su sette rappresentanti, contro i quattro della lista di centrosinistra e l’unico seggio dei Civici.

Civici per la Provincia

Candidato Preferenze Cesare Colombo 3.558 Lauretta Invernizzi 805 Aldo Riva 672 Elena Codara 536 Bruno Giovanni Carenini 345 Egidio Attilio Galli 312 Massimo Orlandi 308 Mario Raimondi 132 Chiara Cantaluppi 44 Piera Crippa 44 Silvia Tantardini 0 Cesare Valsecchi 0

Casa dei Comuni – Hofmann Presidente

Candidato Preferenze Mattia Micheli 10.153 Antonio Leonardo Pasquini 6.110 Stefano Simonetti 6.072 Luca Caremi 5.712 Paolo Alessandro Milani 5.518 Michele Peccati 4.809 Silvia Maria Gisella Bosio 4.719 Florinda Rotta 4.605 Ivan Raveglia 385 Martina Gilardi 205 Alessandra Biasotti Mogliazza 88 Gabriella Amadei 0

La Provincia territorio bene comune

Candidato Preferenze Paolo Lanfranchi 7.281 Manuel Tropenscovino 6.528 Patrizia Riva 5.403 Gaetano Caldirola 4.953 Gaia Papini 3.544 Valeria Frigerio 952 Pierantonio Galbusera 483 Lucia Turati 368 Giuseppe De Luca 352 Carmela Palella 316 Cristina Masanti 221 Rossella Carlini 184

2. I candidati più votati