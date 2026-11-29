Il centrodestra vince le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Lecco e conquista la maggioranza dei seggi. La lista Casa dei Comuni – Hofmann Presidente ottiene infatti sette dei dodici posti disponibili, imponendosi come la formazione più rappresentata nel nuovo Consiglio. Quattro consiglieri vanno a La Provincia territorio bene comune, mentre un seggio è assegnato a Civici per la Provincia.
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Elezioni provinciali: il centrodestra vince e conquista 7 seggi su 12
Il risultato è arrivato oggi, domenica 29 novembre 2026 al termine delle operazioni di scrutinio e ponderazione dei voti, che hanno portato alla proclamazione ufficiale dei dodici eletti da parte dell’Ufficio elettorale della Provincia.
A guidare la graduatoria delle preferenze ponderate è Mattia Micheli, candidato di Casa dei Comuni, che raccoglie 10.153 voti. Alle sue spalle, sempre nella stessa lista, Antonio Leonardo Pasquini con 6.110, Stefano Simonetti con 6.072, Luca Caremi con 5.712, Paolo Alessandro Milani con 5.518, Michele Peccati con 4.809 e Silvia Maria Gisella Bosio con 4.719.
Quattro i rappresentanti eletti per La Provincia territorio bene comune: Paolo Lanfranchi, primo della lista con 7.281 voti ponderati, Manuel Tropenscovino con 6.528, Patrizia Riva con 5.403 e Gaetano Caldirola con 4.953.
Un solo seggio, infine, per Civici per la Provincia, che sarà rappresentata da Cesare Colombo, forte di 3.558 voti ponderati.
L’affluenza alle urne è stata particolarmente alta: hanno votato 872 amministratori locali su 1.025 aventi diritto, pari all’85,07%. I voti validi sono stati 868, per un totale di 89.379 voti ponderati. Si sono registrate inoltre due schede bianche e due nulle.
Le operazioni sono iniziate alle 8 di questa mattina nel seggio elettorale, con lo scrutinio delle schede. Dalle 11 l’Ufficio elettorale ha proceduto alla ponderazione dei voti, passaggio necessario per attribuire il peso delle preferenze in base alla fascia demografica dei Comuni di provenienza degli amministratori votanti. Sono seguite la stesura dei verbali e la proclamazione degli eletti.
Il nuovo Consiglio provinciale si presenta dunque con una netta prevalenza di Casa dei Comuni – Hofmann Presidente, che potrà contare su sette rappresentanti, contro i quattro della lista di centrosinistra e l’unico seggio dei Civici.
Civici per la Provincia
|Candidato
|Preferenze
|Cesare Colombo
|3.558
|Lauretta Invernizzi
|805
|Aldo Riva
|672
|Elena Codara
|536
|Bruno Giovanni Carenini
|345
|Egidio Attilio Galli
|312
|Massimo Orlandi
|308
|Mario Raimondi
|132
|Chiara Cantaluppi
|44
|Piera Crippa
|44
|Silvia Tantardini
|0
|Cesare Valsecchi
|0
Casa dei Comuni – Hofmann Presidente
|Candidato
|Preferenze
|Mattia Micheli
|10.153
|Antonio Leonardo Pasquini
|6.110
|Stefano Simonetti
|6.072
|Luca Caremi
|5.712
|Paolo Alessandro Milani
|5.518
|Michele Peccati
|4.809
|Silvia Maria Gisella Bosio
|4.719
|Florinda Rotta
|4.605
|Ivan Raveglia
|385
|Martina Gilardi
|205
|Alessandra Biasotti Mogliazza
|88
|Gabriella Amadei
|0
La Provincia territorio bene comune
|Candidato
|Preferenze
|Paolo Lanfranchi
|7.281
|Manuel Tropenscovino
|6.528
|Patrizia Riva
|5.403
|Gaetano Caldirola
|4.953
|Gaia Papini
|3.544
|Valeria Frigerio
|952
|Pierantonio Galbusera
|483
|Lucia Turati
|368
|Giuseppe De Luca
|352
|Carmela Palella
|316
|Cristina Masanti
|221
|Rossella Carlini
|184
2. I candidati più votati
I tre primati assoluti
10.153
Mattia Micheli
Casa dei Comuni – Hofmann Presidente
7.281
Paolo Lanfranchi
La Provincia territorio bene comune
6.528
Manuel Tropenscovino
La Provincia territorio bene comune