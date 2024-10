La Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann ha firmato il decreto per il conferimento delle deleghe ai Consiglieri provinciali dopo le elezioni del 29 settembre 2024 che hanno visto i "Civici per la provincia" ottenere un seggio, "La Provincia Territorio Bene Comune" (centrosinistra) 5 seggi e "Casa dei Comuni Hofmann presidente" 6 seggi.

Provincia di Lecco, Micheli resta vice: ecco tutte le deleghe

Ai sensi dell’articolo 1 comma 66 della legge 56/2014 (legge Delrio) e dello Statuto della Provincia di Lecco spetta alla Presidente affidare ai Consiglieri provinciali individuati specifiche deleghe in determinate materie, per dare avvio all’azione amministrativa e per coadiuvare la Presidente nell’attività di gestione della Provincia. Inoltre, la Presidente Hofmann ha provveduto a nominare il Consigliere Mattia Micheli (recordam di preferemze Vicepresidente vicario della Provincia di Lecco.

“Ringrazio i precedenti Consiglieri delegati per aver avviato e dato attuazione alle azioni previste dal nostro Piano di Governo e tutti gli amministratori che si sono messi a disposizione della lista Casa dei Comuni per confermare la maggioranza uscente - commenta la Presidente Hofmann - Ringrazio per la disponibilità i nuovi Consiglieri delegati, che, sono certa, proseguiranno nel solco della strada intrapresa per dare risposte concrete a tutti i Comuni e ai cittadini della nostra comunità provinciale”.

Silvia Maria Gisella Bosio: Cultura e Beni culturali, Pari opportunità, Rapporti con Consorzio Villa Greppi, Rapporti con la Comunità di Lavoro Regio Insubrica, Rapporti con Lariofiere, Servizio civile, Turismo

Simone Brigatti: Bilancio, Polizia provinciale – Vigilanza ittico-venatoria, Rapporti con Apaf (Agenzia provinciale attività formative)

Luca Caremi: Ambiente, Cst (Centro servizi territoriale), Pianificazione territoriale, Rapporti con Autorità di Bacino

Mattia Micheli: Infrastrutture, Trasporti e Mobilità, Viabilità

Alessandro Negri: Edilizia scolastica, Rapporti con Enti Parco, Rapporti con i Comuni convenzionati con la Sua (Stazione unica appaltante)

Antonio Leonardo Pasquini: Centro Impiego, Formazione professionale, Istruzione, Protezione civile

Rimangono in capo alla Presidente Hofmann le seguenti deleghe: