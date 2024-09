Tutto cambia per non cambiare direbbe Tomasi di Lampedusa al termine dello spoglio avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 30 settembre 2024. Il centrodestra resta in maggioranza: questo il risultato delle elezioni provinciali che si sono svolte a Lecco ieri, domenica . 866 gli elettori, sindaci e amministratori degli 84 Comuni lecchesi che ieri si sono recati nel seggio in sala Ticozzi per esprimere la propria preferenza (83,99% l'affluenza definitiva) per il rinnovo del Consiglio provinciale. 859 i voti validi (87.388 voti ponderati), 6 schede nulle e una scheda bianca.

Elezioni provinciali Lecco: centrodestra resta in maggioranza

Il centrodestra, prima del voto, poteva contare su sei consiglieri, il centrosinistra su 5 e i Civici su un solo rappresentante. Lo spoglio delle schede ha restituito la stessa identica situazione: i "Civici per la provincia" ottengono un seggio, "La Provincia Territorio Bene Comune" (centrosinistra) 5 seggi e "Casa dei Comuni Hofmann presidente" 6 seggi.

Partiamo proprio dal centrodestra: recordman di preferenze l'attuale vicepresidente Mattia Micheli in quota Lega) che conferma la sua presenza a Villa Locatelli. Entra in consiglio Alessandro Negri, segretario provinciale di Fratelli d'Italia, sconfitto alle elezioni di Oggiono da Chiara Narciso per un pugno di voti. Eletto anche il sindaco di Casargo Antonio Pasquini, sempre in area Fdi.

Dalla Valsassina alla Valle San Martino: Calolziocorte porta in consiglio l'assessore leghista Luca Caremi e la consigliera Silvia Maria Gisella Bosio, quest'ultima vicina Forza Italia. A chiudere la squadra è il consigliere lecchese di Lecco merita di più Simone Brigatti.

Clamorosa la mancata elezione di Stefano Simonetti, presidente di Acinque e attuale consigliere con deleghe a Protezione civile Polizia provinciale – Vigilanza ittico-venatoria e Rapporti con l’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese – Agenzia Tpl. Più FdI e Forza Italia e meno Lega quindi nella nuova squadra. Vero è che proprio la presidente Alessandra Hofmann (che ha un mandato di 4 anni ed è stata eletta nel dicembre 2021) è in quota Lega.

Passiamo al centrosinistra: confermato il sindaco di Dolzago Paolo Lanfranchi vicino a Sinistra Italiana. Tutti gli altri eletti sono in quota Partito democratico. Si tratta del presidente del Consiglio comunale di Lecco Roberto Nigriello, del sindaco di Osnago Felice Rocca, del consigliere comunale di Casatenovo Gaetano Caldirola e dell'assessore di Merate Patrizia Riva.

Per Civici infine entrerà in consiglio provinciale Cesare Colombo, sindaco di Valmadrera.