Elezioni provinciali Lecco: oggi 1000 al voto per il rinnovo del Consiglio - AFFLUENZA ALLE 12 AL 50,63%

ELEZIONI PROVINCIALI - AGGIORNAMENTO - L'AFFLUENZA ALLE 12

L’Ufficio elettorale della Provincia di Lecco ha comunica che alle 12 per l’elezione del Consiglio provinciale hanno votato 522 elettori, pari al 50,63% degli aventi diritto al voto (1.031).

Nel dettaglio:

· Fascia A Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti – scheda azzurra: 271 su 536 aventi diritto al voto

· Fascia B Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti – scheda arancione: 140 su 247 aventi diritto al voto

· Fascia C Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti – scheda grigia: 58 su 130 aventi diritto al voto

· Fascia D Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti – scheda rossa: 34 su 85 aventi diritto al voto

· Fascia E Comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti – scheda verde: 19 su 33 aventi diritto al voto

Nelle ultime elezioni per il Consiglio provinciale nel 2021 l‘affluenza alle 12.00 era stata pari al 45,29%.

Il prossimo aggiornamento sull’affluenza verrà diramato con il dato alle 17.00.

Ai sensi della legge 56/2014 sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia di Lecco, per un totale di 1.031 aventi diritto al voto.

I Consiglieri provinciali da eleggere sono 12.

Sono stati aperti alle 8 di oggi, domenica 29 settembre 2024, in sala Ticcozzi a Lecco, i seggi per le elezioni provinciali, ovvero per il rinnovo del Consiglio provinciale. Ricordiamo che non si vota per il presidente: Alessandra Hofmann ha un mandato di 4 anni ed è stata eletta nel dicembre 2021.

Elezioni provinciali Lecco: oggi 1000 al voto per il rinnovo del Consiglio

Trattandosi di elezioni di secondo livello alle urne vanno solo gli amministratori dei Comuni del territorio: un migliaio, tra sindaci e consiglieri, quelli chiamati a esprimersi in rappresentanza degli 84 comuni lecchesi. Attualmente in aula siedono, oltre al presidente, 6 consiglieri di centrodestra, cinque di centrosinistra e, appunto, un civico.

Le votazioni si chiuderanno alle 20 di questa sera mentre le operazioni di spoglio inizieranno domani mattina. Tre le liste in campo: ecco tutti i candidati.

CIVICI PER LA PROVINCIA

Ghislandi Giovanni nato a Milano, 26/02/1967

Cesana Paolo nato a Loano, 16/01/1974

Colombo Cesare nato a Lecco, 29/08/1971

Codara Elena nata a Lecco, 15/01/1978

Frigerio Andrea nato a Lecco, 31/05/1955

Galli Egidio Attilio nato a Lecco, 21/07/1969

Invernizzi Antonella nata a Lecco, 01/12/1979

Invernizzi Lauretta nata a Lecco, 30/10/1953

Ongaro Luisa nata a Bellano, 06/11/1971

Riva Aldo nato a Castello di Brianza, 10/07/1954

Tantardini Silvia nata a Lecco, 12/12/1960

Valsecchi Cesare nato a Bergamo, 26/08/1958

LA PROVINCIA TERRITORIO BENE COMUNE

Caldirola Gaetano nato a Monza, 20/08/1973

Combi Marco nato a Lecco 14/11/1977

Frisco Chiara nata a Oggiono, 27/09/1984

Gilardi Giacomo nato a Erba, 13/11/1989

Landi Camilla nata a Lecco, 28/08/1994

Lanfranchi Paolo nato a Lecco 16/06/1975

Missana Micol nata a Lecco, 28/08/1991

Nigriello Roberto nato a Lecco, 08/11/1991

Pigazzini Luca nato a Lecco, 14/09/1974

Puricelli Raffaella nata a Lecco, 01/07/1980

Riva Patrizia nata a Lecco, 19/03/1959

Rocca Felice nato a Catanzaro, 13/10/1973

CASA DEI COMUNI HOFMANN PRESIDENTE

Bassani Anna Clara nata a Lecco 09/02/1962

Bosio Silvia Maria Gisella nata a Lecco 30/12/1985

Brigatti Simone nato a Lecco 16/07/1990

Caremi Luca nato a Lecco 11/03/1969

Castelnuovo Marta nata a Oggiono 03/10/1977

Colombo Francesca Maria nata a Merate 16/05/1986

Di Terlizzi Laura nata a Milano 25/09/1975

Ielardi Davide nato a Bellano 12/03/1986

Micheli Mattia nato a Lecco 16/06/1982

Negri Alessandro nato a Erba 13/12/1988

Pasquini Antonio Leonardo nato a Lecco 08/08/1978

Simonetti Stefano nato a Milano 21/04/1969