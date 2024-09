Dopo un percorso di condivisione da parte degli amministratori nei sette circondari, sono stati individuati i dodici candidati della lista "La Provincia Territorio Bene Comune".

Elezioni provinciali, svelati i 12 candidati della lista "La Provincia Territorio Bene Comune"

"Dodici tra sindaci, assessori e consiglieri che rappresentato i propri territori, che hanno a cuore un territorio vasto e articolato, con esigenze specifiche, che ben conoscono le bellezze e le esigenze differenti delle nostre comunità: dalla montagna ai laghi, dalla pianura che orbita attorno al milanese ai piccoli comuni delle aree interne", così si descrive la lista.

La lista dei candidati:

1. CALDIROLA GAETANO Consigliere comunale di Casatenovo

2. COMBI MARCO Consigliere comunale di Cremeno

3. FRISCO CHIARA Consigliera comunale di Malgrate

4. GILARDI GIACOMO Consigliere Comunale di Bosisio Parini

5. LANDI CAMILLA Consigliera comunale di Oliveto Lario

6. LANFRANCHI PAOLO Sindaco di Dolzago

7. NIGRIELLO ROBERTO Presidente del Consiglio Comunale di Lecco

8. MISSANA MICOL Consigliera comunale di Olginate

9. PIGAZZINI LUCA Sindaco di Carenno

10. PURICELLI RAFFAELLA Vicesindaco di Bulciago

11. RIVA PATRIZIA Assessora di Merate

12. ROCCA FELICE Sindaco di Osnago

"Il percorso ora continuerà nelle prossime settimane per condividere nei circondari le proposte e le idee dei candidati e della lista. Un percorso per costruire insieme a tutti gli amministratori del territorio, in vista del voto del 29 settembre, una visione alternativa di governo della Provincia, un progetto che sia quotidianamente al fianco di tutte le amministrazioni", conclude la lista "La Provincia Territorio Bene Comune".