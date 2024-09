Elezioni provinciali: le squadre del Centrodestra e dei Civici

Il voto è fissato per il 29 settembre 2024 e il termine per la presentazione delle liste per le Elezioni Provinciali Lecco è sempre più vicino.

In attesa dell'ufficialità della lista del centrosinistra, il centrodestra si è ricompattato e in campo, con la lista Casa dei Comuni - Hofmann Presidente (nella foto di copertina), dovrebbero schierarsi Anna Clara Bassani di Valgreghentino, Silvia Maria Gisella Bosio di Calolziocorte, Simone Brigatti di Lecco, Luca Caremi di Calolziocorte, Marta Castelnuovo di Annone Brianza, Maria Francesca Colombo di Montevecchia, Laura Di Terlizzi sindaca di Nibionno e Antonio Leonardo Pasquini di Casargo. In campo anche il numero uno provinciale di Farelli d'Italia Alssandro Negri e gli uscenti tefano Simonetti, Mattia Micheli e Davide Ielardi.

Elezioni provinciali, centrodestra unito

"Grande partecipazione di amministratori per la sottoscrizione della lista Casa dei Comuni - Hofmann Presidente - ha commentato il sottosegretario regionale Mauro Piazza - Grazie a tutti per aver risposto con grande entusiasmo, confermando la volontà di proseguire con una buona amministrazione provinciale. Una squadra di candidati forti, che rappresentano i territori e le sensibilità politiche, è la prima garanzia per un impegno al servizio della nostra terra. E ora… tutti (gli amministratori) al voto il 29 settembre!"

Ecco “Civici per la Provincia”

Oggi, venerdì 6 settembre 2024, sono usciti allo scoperto i “Civici per la Provincia” attualmente rappresentati in Consiglio provinciale dal consigliere comunale ed ex sindaco di Imbersago Giovanni Ghislandi, che anche quest'anno sarà della partita.

"E’ fatto noto che la grande maggioranza degli amministratori comunali sono stati eletti in liste civiche. Per noi è naturale e coerente che, anche alle elezioni provinciali, i tanti amministratori civici possano trovare voce e rappresentanza. Caso mai meno naturale e meno coerente possono essere i casi che, per essere candidati in qualche lista, venga chiesto di ‘’avere o prendere di fatto’’ la tessera di un partito o di dichiarare un’appartenenza partitica" spiegano gli esponenti della lista Civici per la Provincia, che hanno dunque messo a tacere le voci di un possibile accordo col centrosinistra, il che avrebbe senza dubbio messo all'angolo i partiti di destra.

"Il gruppo dei civici è aperto a nuove adesioni e sostegno, chiede solo la condivisione dei documenti fondativi del gruppo. Non chiede tessere ed in questa fase non chiede appoggi ad alcun partito - prosegue la nota diffusa quest'oggi - E’ bene chiarire che i partiti sono importanti e che noi rispettiamo il loro ruolo di coinvolgimento dei cittadini nella vita politica. Pensiamo però che, quando la normativa lo prevede, siano gli amministratori ad assumere le proprie responsabilità. Noi siamo stati eletti in liste civiche comunali e proponiamo una lista civica provinciale. Non capiamo alcune critiche (poco rispettose) e pregiudiziali di alcuni esponenti politici, solo per il fatto che venga proposta la lista dei ‘’Civici per la provincia’’, non schierata a DX o SN. Pensiamo invece che allargare la proposta elettorale sia un alto momento di democrazia. Nel momento in cui molti pensano solo alla strategia (una due, tre liste) o a dividersi (da manuale) le candidature di lista, pochi pensano ai contenuti".

Per dare concretamente voce e rappresentanza alle idee di tanti amministratori civici i civici hanno anche reso noto un "modulo pratico, inviato a tutti gli amministratori comunali, per raccogliere proposte concrete e idee programmatiche da portare avanti in Consiglio provinciale".

"Pensiamo ed agiamo in proprio, disponibili al dialogo, per costruire e migliorare l’azione dell’amministrazione provinciale. Non siamo la stampella di nessuno - concludono - Il gruppo ha già dimostrato, negli ultimi due anni nel Consiglio provinciale, l’autonomia di pensiero, di proposta e di azione e con il sostegno del voto continuerà a farlo. Viva la democrazia".

La lista

Questa la lista completa.

1

GHISLANDI

GIOVANNI

Consigliere comunale di Imbersago

2

CESANA

PAOLO

Consigliere comunale di Annone di Brianza

3

COLOMBO

CESARE

Sindaco di Valmadrera

4

CODARA

ELENA

Consigliere comunale di Imbersago

5

FRIGERIO

ANDREA

Consigliere comunale di Lecco

6

GALLI

EGIDIO ATTILIO

Consigliere comunale di Suello

7

INVERNIZZI

ANTONELLA

Consigliere comunale di Introbio

8

INVERNIZZI

LAURETTA

Consigliere comunale di Galbiate

9

ONGARO

LUISA

Consigliere comunale di Dervio

10

RIVA

ALDO

Sindaco di Castello di Brianza

11

TANTARDINI

SILVIA

Consigliere comunale di Civate

12

VALSECCHI

CESARE

Consigliere comunale di Calolziocorte