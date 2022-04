Politica

“Abbiamo voluto costruire una segreteria condivisa e che rappresenterà l’unità della nostra organizzazione nella Provincia di Lecco"

La direzione provinciale del Partito Democratico Federazione di Lecco ha approvato all’unanimità la nuova Segreteria provinciale, composta da 4 uomini e 4 donne dei diversi territori della Provincia di Lecco. La Segreteria affiancherà il Segretario provinciale Manuel Tropenscovino, eletto dall’assemblea provinciale lo scorso 18 marzo dopo le dimissioni di Marinella Maldini.

Pd provinciale: eletta la nuova segreteria

“Abbiamo voluto costruire una segreteria condivisa e che rappresenterà l’unità della nostra organizzazione nella Provincia di Lecco - spiegano i dem - Il momento storico che stiamo vivendo, con gli strascichi della crisi pandemica ed un'insensata guerra alle porte dell'Europa, spinge tutta la nostra comunità politica ad affermare con determinazione i valori fondanti della democrazia e del rispetto dei diritti umani e ci esorta a dimostrare un senso di responsabilità e di coesione ancora maggiore. Ascolteremo gli iscritti, i circoli, gli amministratori per costruire insieme risposte alle sfide del nostro territorio, alle esigenze di tutti i cittadini e alle istanze delle associazioni presenti nella Provincia. Il PD, con questo nuovo percorso, intende rilanciare il confronto e coinvolgere tutti gli attori lecchesi, per proporre una visione e degli obiettivi che dal lavoro alla scuola, dalla sanità all’ambiente, passando per i trasporti e la gestione dei beni pubblici, possano costruire nuove opportunità per tutti, con ancora più attenzione per le giovani generazioni e per le donne, che più di altri hanno subìto le conseguenze della pandemia.”

La composizione della segreteria

Manuel Tropenscovino, segretario con delega alla scuola

Veronica Tentori, organizzazione

Marco Passoni, partecipate

Elena Villa, enti locali

Gino Del Boca, comunicazione

Ausilia Fumagalli, sanità e welfare

Tonino Filippone, ambiente e sviluppo sostenibile

Lucia Turati, lavoro e territorio

Leonardo Brembilla, trasporti agricoltura e turismo