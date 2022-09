Insieme a Tino Magni, eletto a Milano, c'è un'altra lecchese che conquista (anzi conferma) un posto in Parlamento da "fuorisede": si tratta di Michela Vittoria Brambilla che ha vinto nell' nell'uninominale Sicilia 1 Gela-U04.

Michela Vittoria Brambilla vince nell'uninominale in Sicilia

Candidata come indipendente nelle liste del centrodestra la presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, già ministro del Turismo, è scesa in campo nuovamente con l'obiettivo dichiarato di battersi per le tematiche dell'ambiente.

"La difesa dell'ambiente non è un tema di sinistra, ma una grande battaglia di civiltà: serve un ecologismo che garantisca soluzioni concrete. Il mio impegno e la mia competenza sono a disposizione di tutta la coalizione di centrodestra" aveva dichiarato.

Nel suo collegio la coalizione che l'ha candidata ha ottenuto il 35, 09% dei voti. Il primo partito è Fratelli d'Italia, seguito da Forza Italia, Lega e Noi Moderati.