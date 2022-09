Il senatore Arrigoni non ce l'ha fatta: dopo 10 anni fuori dal Parlamento

Il Senatore della Lega (e anche Questore del Senato uscente) Paolo Arrigoni non ce l'ha fatta. Dopo 10 anni non tornerà in Parlamento. Un risultato inaspettato: Arrigoni, secondo nella lista plurinominale non è riuscito a riconfermarsi alle elezioni del 25 settembre 2022.

Una sconfitta bruciante che lo stesso ex sindaco di Calolziocorte ha annunciato questa mattina con un messaggio in rete.

Cari amici ed amiche,

ce l'ho messa tutta e come penso di avervi sempre dimostrato, sia in questi dieci anni di lavoro in Senato che in questa breve ma intensa campagna elettorale, non mi sono mai risparmiato per cercare di rappresentare al meglio delle mie capacità gli interessi del nostro territorio e, soprattutto, per rappresentare voi e i valori che abbiamo condiviso e in cui crediamo.

Purtroppo, nonostante i buoni dati raccolti nella nostra provincia e nel nostro collegio, i risultati della Lega a livello nazionale e regionale non mi hanno consentito di rientrare in Parlamento.

Vi ringrazio per il vostro sostegno ed il vostro affetto che non è mai mancato. Ringrazio di cuore chi in questi anni ha creduto in me e nel lavoro che ho svolto.

Da domani - seppure in altre vesti - continuerà il mio impegno per bene del nostro territorio e vi assicuro che sarò sempre pronto a rispondere presente quando la Lega avrà bisogno di me.

Grazie di tutto,

Paolo

