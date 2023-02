Giù le Zampe... Zamperini sorpassa Mastro in volata: "Questa è una vittoria della mia città"

Giacomo Zamperini sarà consigliere regionale lecchese di Fratelli d'Italia grazie alle 2632 preferenze ottenute. Dopo un testa a testa durato tutto il pomeriggio, il capogruppo di Palazzo Bovara, ha superato in volata il collega Fabio Mastroberardino che si è fermato a 2207 voti.

"Sarò in mezzo alla gente"

Quando lo raggiungiamo telefonicamente, Giacomo Zamperini sta festeggiando la vittoria con alcuni membri del suo gruppo.

L'euforia è tanta. "Questa è una vittoria della mia città - il primo commento del consigliere neoeletto al Pirellone - Ma è anche una vittoria di squadra. Credo sia la prima volta nella storia che Lecco ha espresso un simile consenso a un esponente del mio partito. Solo in città ho preso 1080 voti e penso di essere stato l'esponente di centro destra più votato a Lecco. Ha pagato il lavoro fatto e la compagna elettorale effettuata in mezzo alla gente. Ora sento sulle spalle la responsabilità di rappresentare la mia comunità che mi ha premiato con il triplo dei consensi presi alle elezioni comunali. Questa vittoria nasce da radici profonde e le radici profonde non gelano".

Zamperini assessore alla Famiglia?

Zamperini assessore alla Casa o alla Famiglia? E' già una delle ipotesi che sono state ventilate a poche ore dell'avvenuta elezione. "A tal proposito deciderà il partito. Io mi sono messo a disposizione con tanta voglia di fare e di lavorare per la mia comunità e per la Regione. Il mio grazie va a chi mi ha sostenuto, all'europarlamentare Pietro Fiocchi per il lavoro svolto e a tutti coloro che mi hanno votato".